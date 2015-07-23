به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی قبل از ظهر پنج شنبه در دیدار رئیس دانشگاه پیام نور قم با وی که در بیت پدری رئیس مجلس در قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه رشته‌های دانشگاهی باید به سمت رشته‌های فنی برود، گفت: این رشته‌ها بازار کار بهتری دارند.

رئیس قوه مقننه بر توجه به رشته‌هایی که آینده شغلی تضمین شده دارند، تأکید و ابراز داشت: باید رشته‌های دانشگاهی بررسی و بر اساس نیازهای کشور اقدام به پذیرش دانشجو شود.

لزوم گسترش گارگاه‌های عملی در دانشگاه‌ها

وی در ادامه بر توجه به کارگاه و آزمایشگاه در دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: باید در کنار گسترش رشته‌های دانشگاهی مانند رشته‌های فنی و مهندسی به کاربردی کردن علوم نیز توجه شود و متأسفانه در زمینه آزمایشگاه در نظام آموزشی کشور نقص وجود دارد.

لاریجانی ادامه داد: عدم همراهی کار کارگاهی در کنار دروس تئوری موجب شده تا دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تجربه‌های لازم را فرا نگرفته باشند.