وعيدي در گفتگو با مهر: تصويب قطعنامه فعلي 3 نتيجه همزمان دارد ؛ تيرخلاص به ديپلماسي و طرح روسيه ، آغاز يك بحران تازه بين المللي و بازگشت ايران از پروتكل به NPT / بعد از تصويب اين قطعنامه ايران در حالي به مذاكره دعوت مي شود كه در مسير غني سازي صنعتي است

جواد وعيدي سرپرست هيات ايراني در مذاكرات هسته اي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در وين افزود: آمريكا و سه كشور اروپايي مسيري را در پيش گرفته اند كه تير خلاص به همه راه حل هاي مسالمت آميز ، ازجمله ديپلماسي و طرحهايي مانند طرح رو سيه است.

وي در تحليل شرايط موجود گفت: آمريكا دنبال راهي است تا در يك مرحله بالاتري از مقابله با جمهوري اسلامي قرار بگيرد كه اين موضوع يعني تكرار برخي مسيرها و اشتباهات قبلي كه آمريكا پيش از اين در منطقه پيموده و نتيجه هم نگرفته است.

وعيدي افزود: بانيان قطعنامه سعي دارند به هر نحوي به ميان كشيدن پاي شوراي امنيت را يك "موضع انتقادي" جلوه دهند در حاليكه به واقع مسيري را پيش مي روند كه آغاز بحران سازي تازه اي براي جامعه بين المللي است.

معاون امنيت بين المللي شوراي عالي امنيت ملي در ادامه گفتگو با مهر ضمن اشاره به اينكه "اگر هنوز مختصر عقلي براي بانيان قطعنامه باقي مانده است بايد به عقب برگردند و يك فرصت به ديپلماسي بدهند" خبر داد : 3 كشور اروپايي تا كنون موفق به تشكيل اجماع نشده اند و فعلا نيز از حجم مخالفان و آراي ممتنع قطعنامه كاسته نشده است.

وي همچنين در مصاحبه اي ديگر كه با رسانه هاي خارجي در محل آژانس انجام داد تاكيد كرد كه ايران در آرامش كامل قدم هاي خود را تنظيم كرده و بر مي دارد و چنين قطعنامه اي خود گواه اين است كه بانيانش و آمريكا در شرايط عصبي و غير منطقي تصميم مي گيرند.

سرپرست هيات مذاكره كننده ايران افزود: غرب بايد بفهمد كه دولت ايران مطابق مصوبه مجلس كه مظهر اراده ملت ايران است مجبور خواهد بود كه درست از لحظه تصويب چنين قطعنامه اي كليه فعاليتهاي داوطلبانه و نيز اجراي پروتكل الحاقي را متوقف كند.

به گزارش "مهر" وعيدي خطاب به دولتهاي پيشنهاد دهنده قطعنامه گفت: فراموش نكنيد كه بعد از اين قطعنامه اگر به سراغ ايران براي مذاكره بياييد هيچ تعليقي در كار نيست بلكه ايران در حالي مذاكره خواهد كرد كه در مسير غني سازي در حد صنعتي است.