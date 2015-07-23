موضوع احیای دریاچه ارومیه از حالت سیاسی و امنیتی خارج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی پنج شنبه در شورای فرهنگی اجتماعی احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: دولت برای احیای دریاچه ارومیه عزم جدی دارد و علیرغم مشکلات بالای مالی، بودجه خوبی به این بخش اختصاص داده است که این تلاش باید در بین دستگاه های دولتی استانی نیز دیده شود و باید بر روی ریال به ریال پول های اختصاص داده شده به دریاچه برنامه ریزی کرد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه نتوانسته ایم افکار عمومی را در جریان احیا با خود همراه کنیم، گفت: دولت موضوع احیای دریاچه را از حالت سیاسی درآورده و به موضوعی اجتماعی تبدیل کرده است تا تمامی مردم برای احیای این دریاچه همکاری لازم را داشته باشند و بتوانیم، بطن جامعه را با این موضوع درگیر کنیم.

پورمهدی ادامه داد: باید تشکل های مردمی و از سوی دیگر مدیریت محلی را در موضوع احیا درگیر کنیم زیرا تا زمانی که خود مردم و روستاییان اطراف دریاچه نسبت به طرح های اجرایی قانع نشده باشند نمی توان کار خاصی انجام داد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افزود: فرهنگسازی بخش عمده ای از طرح های احیای این دریاچه را تشکیل می دهد که البته این کارهای فرهنگی باید نتیجه بخش باشد و تنها در حد تشکیل جلسه باقی نماند.

وی با بیان اینکه فرهنگسازی برای صرفه جویی در آب و احیای دریاچه از بین خود دستگاه های دولتی آغاز شود، گفت: تا زمانی که این باور در بین دستگاه های دولتی ایجاد نشود، نمی توان از مردم انتظار فعالیت هایی در جهت احیا داشت.

پورمهدی با انتقاد از وجود چمن در فضاهای سبز شهری گفت: بارها به تمامی شهرداری های استان و دستگاه های دولتی نسبت به استفاده نکردن از چمن در فضای شهری هشدار داده ایم که متاسفانه در برخی مناطق شاهد خلاف این موضوع هستیم.

۳۰۰ کیلومتر از اراضی استان در مسیر حاشیه دریاچه قرار گرفته اند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه با اشاره به قرار گرفتن ۳۰۰ کیلومتر از اراضی استان در مسیر حاشیه دریاچه گفت: از سویی شاهد توسعه باغات استان هستیم که بیشتر حجم این توسعه مربوط به کارکنان دولتی بوده است که این امر برای خود جای تاسف دارد.

کریم مهری ادامه داد: باید دستگاه ها در بین مجموعه کارکنان خود به خصوص در شهرستان ها و روستاها باور مناسبی برای ضرورت احیای دریاچه ارومیه به وجود آورند.

وی با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون خود دستگاه ها به باور مناسبی برای احیای دریاچه نرسیده اند، گفت: باید بررسی کنیم که با وجود حجم تبلیغات و فرهنگسازی ها تا چه حد در کاهش مصرف آب در استان موفق بوده ایم.

دستگاه ها باید برای احیای دریاچه هماهنگ عمل کنند

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: کارکرد شورا باید در اجرا خود را نشان دهد در حالی که متاسفانه شاهد عملکرد جزیره ای برخی سازمان های عضو این شورا هستیم.

اکبر فتحی با اشاره به وجود عدم هماهنگی بین دستگاه ها گفت: همواره در خصوص فرهنگسازی برای احیای دریاچه ارومیه و بهینه سازی مصرف آب شرب و کشاورزی سخن در میان است اما اینکه چرا تاکنون این فرهنگسازی ها نتیجه نداشته است باید مورد بررسی قرار گیرد که در آخر به موضوع عدم هماهنگی بین دستگاه ها می رسیم.