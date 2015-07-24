افتتاح نخستین بانک اسلامی در فرانکفورت آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک «KT Bank AG» که نخستین بانک منطبق با شریعت اسلامی در آلمان است، با حضور چند تن از مقامات آلمانی در شهر فرانکفورت، رسماً آغاز به کار کرد.

به گفته یک مقام مسئول، این بانک با سرمایه اولیه معادل ۴۵ میلیون یورو کار خود را آغاز کرده و صد در صد سهام این بانک که زیر مجموعه بانک «کویت ترک» است، متعلق به ترکیه است.

«کویت ترک» مؤسسه بزرگی در استانبول ترکیه است که بخش اعظمی از آن را سرمایه‌گذاران کویتی تشکیل می‌دهند.

هدف از تأسیس این بانک توجه بیشتر به نیازهای جامعه مسلمان کشور آلمان گزارش شده است. جمعیت مسلمانان در آلمان به حدود ۴ میلیون نفر می‌رسد که اکثر آنها ترک‌تبار هستند و این کشور بعد از فرانسه دومین کشور اروپاست که تعدادی زیادی مسلمان دارد.

در حال حاضر کشور انگلیس با داشتن ۵ بانک اسلامی، قطب بانکداری اسلامی قاره اروپا است.