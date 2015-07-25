تیشه مشکلات اقتصادی بر ریشه خانواده/پیشتازی طلاق بر ازدواج در اهر

خبرگزاری مهر – گروه استانها: نگاهی به آخرین آمار ازدواج و طلاق در سال های گذشته به وضوح نشان دهنده پیری و کاهش جمعیت کشور است و همین امر لزوم افزایش نرخ ازدواج و در نتیجه افزایش موالید را با ارائه راهکارهای مناسب جهت مستحکم سازی بنیان خانواده ها بیش از پیش یادآور می شود.

در این میان بیکاری یکی از دلایل مهم در کاهش آمار ازدواج و بی میلی جوانان به تشکیل خانواده است و حتی می توان از آن به عنوان اصلی ترین دلیل افزایش نرخ طلاق در کشور نام برد بطوریکه زوجین بویژه مردان در صورت نداشتن شغل توانایی پاسخگویی در مقابل مشکلات را نخواهند داشت و نتیجه این مشکل ایجاد اختلاف بین زوج و کشاندن مسیر زندگی مشترک آنها به سمت جدایی و طلاق خواهد یود.

بر اساس تحقیقات کارشناسان، جمعیت جوان فعالی کشور تا چند دهه آینده به قشری پیر و سالخورده مبدل می شود و این بزرگ ترین زنگ خطر برای جامعه رو به توسعه ایرانی خواهد بود و در این میان متاسفانه تشویق خانواده ها برای تک فرزند آوری موجب کاهش جمعیت کشور شده و این درحالی است که جمعیت جوانی برای جایگزینی نسل های فعلی که رو به کهنسالی می روند، وجود نخواهد داشت.

بالا رفتن سن ازدواج و افزایش نرخ طلاق زوجین نیز این زنگ خطر را رساتر و بلندتر از قبل در کشور به صدا درآورده بطوریکه تنها در شهرستان اهر آذربایجان شرقی به ازای هر ۱۰ مورد ازدواج سه مورد به طلاق منجر می شود.

سخت گیری برخی از خانواده ها در رابطه با تامین مسکن، خودرو و مهریه های بالا در کنار مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر و شعله ورتر شدن روزافزون آتش بلای خانمان سوزی بنام اعتیاد در جامعه، موضوع ازدواج و رغبت به تشکیل خانواده را برای جوانان دشوارتر می کند و این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت آسان تر کردن مراحل ازدواج جوانان تاکید کرده اند.

علاوه بر این برخی از کارشناسان براین باورند که تبلیغ فرهنگ غربی در شبکه های ماهواره ای، تاثیرات منفی بر روی افکار جوانان می گذارد و تحصیلات و آگاهی از حق و حقوق دختران و پسران از عوامل دیگر افزایش سن ازدواج است.

خانواده ها با تشریفات اضافی برای ازدواج مانع تراشی می کنند

فرماندار شهرستان اهر در همین خصوص به خبرنگار مهر گفت: مشکلات مربوط به طلاق از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل جامعه بشمار می رود و افزایش نرخ طلاق در شهرستان اهر نیز به معضلی جدی تبدیل شده که مهمترین عامل افزایش نرخ طلاق و کاهش آمار ازدواج، مشکل بیکاری جوانان است و اگر بخواهیم طلاق کاهش یابد ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار امری ضروری خواهد بود.

سید محمد عابدی در ادامه افزود: از طرفی دیگر ازدواج جوانان وابسته به نگاه و رویکرد خانواده ها به این امر مبارک است چرا که متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که خانواده ها شرایط را برای ازدواج جوانان کمی سخت تر می کنند و با طرح برخی مسائل مالی و تشریفات اضافی، بر سر راه ازدواج جوانان مانع تراشی می کنند.

وی بی توجهی به امر هم کفر بودن خانواده ها را از دیگر عوامل افزایش طلاق عنوان و تصریح کرد: متاسفانه گاهی خانواده ها در هنگام وصلت نسبت به عقاید دینی و موقعیت اجتماعی و خانوادگی زوجین بی توجه هستند و بیشتر به ظواهر زندگی همدیگر توجه می کنند.

نماینده اجرایی دولت در شهرستان اهر در خصوص اقدامات صورت گرفته برای افزایش آمار ازدواج نیز خاطر نشان شد: در این خصوص دولت وام کم بهره ازدواج در اختیار زوجین قرار می دهد و در حال حاضر نیز بدنبال افزایش میزان این وام است تا جوانان درحال ازدواج از این کمک مالی دولت بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه در سال ۸۵ جمعیت شهرستان ۸۵ هزار و ۷۸۲ نفر بود که در ۹۲ به بیش از ۹۲ هزار نفر رسیده، گفت: از این حیث اهر رتبه پنج استانی را به خود اختصاص داده و رشد جمعیت در سال گذشته ۰.۸ درصد بوده که باید گفت متاسفانه امروزه مشکلات اقتصادی خانواده ها و تفکر غلت فرزند کمتر، زندگی بهتر کشور را به طرف پیری پیش می برد که البته در این میان وضعیت نامناسب اقتصادی خانواده ها نیز دخیل هستند.

عابدی لازمه افزایش آمار ازدواج و ترغیب زوجین به فرزندآوری را فرهنگ سازی توسط رسانه های تصویری و صوتی عنوان و تصریح کرد: از این طریق می توان در تفکر مردم تاثیر گذاشت و با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تسهیل زمینه های ازدواج جوانان، به مقابله با استکبارستیزانی برخاست که با تبلیغ شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر می خواهند ایران را به نابودی بکشانند.

افزایش طلاق توافقی در منطقه ارسباران نگران کننده است

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در طی چند سال گذشته نه در منطقه ارسباران بلکه در کل کشور نرخ طلاق افزایش و آمار ازدواج کاهش یافته است بطوری بود که حتی مقام معظم رهبری به این موضوع واکنش نشان داد و خواستار اقدامات جدی برای کاهش نرخ طلاق شده اند.

عباس فلاحی باباجان با بیان اینکه امروزه افزایش طلاق توافقی به موضوعی بسیار نگران کننده در منطقه ارسباران تبدیل شده است، افزود: متاسفانه نرخ طلاق در شهرستان های اهر، هریس، ورزقان، کلیبر، هوراند و خداآفرین افزایش یافته و عاملی همچون رویکرد جوانان به مواد مخدر در کنار فقر و بیکاری موجب افزایش این آمار شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات مجلس در خصوص مواجهه با این شرایط نیز گفت: در دو جلسه ای که بین نمایندگان مجلس و وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد، نمایندگان خواستار افزایش وام و کاهش موانع ازدواج از رئیس جمهور شدند چرا که چنین اقداماتی باعث ترغیب جوانان به ازدواج خواهد شد ولی متاسفانه پاسخی دریافت نکردیم و بر همین اساس با ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس تصمیم گرفتیم که این پیشنهاد را بصورت نامه به رئیس جمهوری تقدیم کنیم تا وام ازدواج را از پنج میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش داده و شرایط دریافت آن را آتسهیل کنند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس خاطر نشان شد:علاوه بر این مشکلاتی چون فراهم کردن زمینه ها و امکانات ازدواج رفته رفته به بحرانی جدی تبدیل می شود چرا که وقتی جوانی به خواستگاری می رود از او مواردی خانه، ماشین و پول مطالبه می شود بدون آنکه خانواده توجه داشته باشند که نه تنها در شرایط فعلی بلکه حتی در گذشته نیز این امکانات در توان بسیاری از جوان نیوده است و با این شرایط نباید انتظار پیشقدم شدن جوانان را برای ازدواج داشت.

وی با اشاره به وجود بیش از ۱۰ هزار نفر جوان بیکار در اهر خاطر نشان شد: این در حالی است که ۱۷ معدن در این شهرستان وجود دارد و باید مسئولان و مقامات بلند پایه استانی و کشوری فکری برای اشتغال این جوانان بیاندیشند.

فلاحی در پایان گفت: وقتی که در اهر اجاره خانه ها بالاست و جوانان شغل و درآمدی ندارند نباید انتظار تشکیل خانواده داشت پس در گام نخست برای کاهش نرخ طلاق و افزایش آمار ازدواج باید اول ایجاد شغل شود و این در حالی است که پیر شدن جمعیت از دغدغه های اساسی مقام معظم رهبری و دولت و مجلس است و رهبر انقلاب دست یافتن به جمعیت ۱۵۰ میلیونی تاکید زیادی دارند.

عدم شناخت زوجین از یکدیگر عامل اصلی طلاق های توافقی است

امام جمعه اهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ازدواج یکی از سنت های حسنه و یادگاری از پیامبر اسلام و تسهیل مراحل ازدواج جوانان وظیفه مسئولان و والدین است.

آیت اله جواد حاجی زاده با اشاره به اینکه بیکاری مانع گرایش جوانان به ازدواج می شود، تفزود: مهم ترین دلیل عدم توجه قشر جوان به موضوع ازدواج مسائل مادی و نبود شغل است بطوریکه بیکار و نبود شغل برای بیش از ۱۰ هزار نفر جوان شهرستان اهر مانع ازدواج آنها شده و متاسفانه این مشکلات باعث کشیده شدن جوانان به سمت اعتیاد و استفاده از مواد مخدر خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد: مسئولان باید ایجاد شغل و امنیت شغلی موانع ازدواج را برای جوانان رفع کنند و دولت نیز باید با افرادی که چندین شغل دارند، برخورد کند و یا حتی می تواند با تقاضای برخی از کارمندان که خواستار بازنشتگی پیش از موعد هستند، موافقت کند و برای جوانان باظرفیت اشتغال ایجاد کند.

امام جمعه اهر همچنین به افزایش نرخ طلاق در این شهرستان اشاره کرد و گفت: برای برخی از افراد تنها و آخرین راه طلاق است ولی متاسفانه این افراد معنی ازدواج را هنوز درک نکرده اند و در این میان شبکه های ماهواره ای نیز بنیان خانواده را سست می کند و هدف آنها ترویج فرهنگ غرب است و پخش برخی از برنامه ها باعث اختلاف میان زن و شوهر و در نهایت به طلاق منجر می شود.

آیت اله حاجی زاده در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان شد: عدم شناخت کامل زوج های جوان، اعتیاد به مواد مخدر و بیکاری از مهم ترین دلایل افزایش طلاق توافقی است.

کاهش ۵۰ درصدی ولادت در سال گذشته در اهر

رئیس اداره ثبت احوال اهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش پنج درصدی ولادت ها طی سال ۹۳ در این شهرستان خبر داد و گفت: در سال گذشته دو هزار و ۷۷۱ مورد تولد در اهر ثبت شده که از این تعداد ۵۱ درصد را پسران و ۴۹ درصد را دختران تشکیل می دهند که دو هزار و ۵۹ مورد از آنها ولادت شهری و ۷۱۲ مورد روستایی بوده که البته این آمار ولادت نسبت به سال ۹۲ کاهش یافته است.

ابراهیم نیک نظر: در فروردین امسال نیز ۲۲۲ مورد، اردیبهشت ۲۳۲ مورد و خرداد ۲۳۵ مورد واقعه ولادت ثبت شده که نسبت به سه ماهه سال گذشته چهار درصد افزایش یافته و از مجموع ۶۸۹ ولادت سه ماه امسال ۳۷۱ مورد را پسران و ۳۸۱ مورد را دختران تشکیل می دهند و به عبارت دیگر به ازای هر ۱۰۰ نفر دختر ۱۱۷ نفر پسر متولد شده است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان اهر اضافه کرد: طی امسال اسم های علی، زهراء، ابوالفضل، فاطمه، اسرا و امیرعلی فراوانی نام در این شهرستان بود.

افزایش ۵ درصدی فوت در سه ماهه نخست سالجاری در اهر

وی با اشاره به آمار فوت شده در شهرستان اهر نیز گفت: طی ۱۲ ماه سال گذشته آمار واقعه وفات با ثبت ۷۳۳ مورد نسبت به سال ۹۲، سه درصد کاهش یافته که ۵۳ درصد را مردان و ۴۷ درصد این آمار را زنان تشکیل می دهند و از این تعداد ۵۱۳ واقعه شهری و ۲۲۰ واقعه در روستاها ثبت شده است.

نیک نظر ادامه داد: همچنین در فروردین سالجاری ۶۲ مورد، اردیبهشت ۶۹ مورد و خرداد ۵۷ مورد و در مجموع ۱۸۸ مورد وفات ثبت شده که نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش یافته و از این تعداد ۵۸ درصد را مردان و ۴۲ درصد را زنان تشکیل می دهند و ۱۲۴ مورد در شهر و ۶۴ مورد در روستاها ثبت شده است.

کاهش ۱۵ درصدی آمار ازدواج در سه ماهه نخست سالجاری در اهر

وی همچنین از کاهش ۱۵ درصدی آمار ازدواج شهرستان اهر در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: در سال ۹۳ با ثبت دو هزار و ۸۴ مورد ازدواج شاهد کاهش بیش از ۲۵۰ موردی نسبت به سال ۹۲ بودیم و شهرستان اهر در سال ۹۳ رتبه سوم استان را در این خصوص به خود اختصاص داده که از ازدواج های ثبت شده، ۱۳۱ نفر از دختران زیر ۱۵ سال هستند.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان اهر افزود: میانگین سن ازدواج در سال ۹۳ برای مردان اهری ۲۷ و برای زنان ۲۳ سال و در سالجاری ۲۸ سال برای مردان و ۲۴ سال برای زنان بوده و این در حالی است که آمار ثبت ازدواج اهر در سه ماهه نخست سالجاری ۱۵ درصد کاهش یافته بطوریکه در فروردین ۱۳۸ مورد، اردیبهشت ۱۳۲ مورد و خرداد ۱۶۱ مورد ازدواج به ثبت رسیده و در این مدت ازدواج ۳۳ نفر از زنان زیر ۱۵ سال ثبت شده و از تعداد ۴۳۱ مورد ازدواج طی سه ماه امسال ۳۰۷ مورد در شهر و ۱۲۴ مورد در روستاها ثبت شده است.

افزایش ۲۵ درصدی طلاق طی سه ماهه نخست سالجاری در اهر

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان اهر با اشاره به اینکه این شهرستان سال گذشته به لحاظ ثبت طی طلاق در رتبه پنج استانی قرار گرفته، گفت: اهر با ثبت ۳۴۶ مورد طلاق طی سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، ۱۳ درصد افزایش داشته و از تعداد ۳۴۶ مورد طلاق ثبت شده، ۲۴۹ مورد شهری و ۹۷ مورد روستایی طی سال ۹۳ در این شهرستان ثبت شده است.

وی میانگین سن طلاق سال گذشته در بین مردان اهر را ۳۴ و در بین زنان ۲۸ سال اعلام و با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی طلاق طی سه ماهه نخست سالجاری نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته در این شهرستان تصریح کرد: در فروردین ۲۷ مورد، اردیبهشت ۳۱ مورد و خرداد ۳۶ مورد طلاق در اهر ثبت شده است.

نیک نظر در پایان با بیان اینکه از میان طلاق های ثبت شده دو مورد مربوط به زنان زیر ۱۵ سال بوده، تاظهار داشت: میانگین سنی طلاق در سه ماهه امسال در بین مردان ۳۴ و در بین زنان ۳۰ سال بوده و طلاق های ثبت شده از نظر محل سکونت ۶۹ درصد شهری و ۳۱ درصد روستایی است.

در پایان باید گفت که تنها با توجه به آمار چهارگانه ارائه شده توسط اداره ثبت احوال اهر کاملاً مشهود است که جمعیت این شهرستان با شتاب به سمت پیری حرکت می کند و در مقابل کاهش چشم گیر موالید بدلیل سقوط آزاد آمار ازدواج و سبقت پرشتاب نرخ طلاق از آن، شتاب این حرکت را بیش از پیش تسریع بخشیده است، موضوعی که نشان از وجود مشکلات جدی در حوزه ازدواج و تشکیل خانواده جوانان اهری است که بدلیل مشکلات اقتصادی و نبود اشتغال یا به جمعیت بیکاران همشهری خود می پیوندد و قید ازدواج و تشکیل خانواده را می زنند و یا در صورتی که خوش شانس باشند و از دام هایی چون اعتیاد و بیراهه های مختلف بگریزند، در نهایت به خیل آمار مهاجران این شهرستان به کلانشهرهایی چون تهران و تبریز افزوده می شوند که چاره ای جز اشتغال به مشاغل کاذب و غیرسودمند برای خود و جامعه ندارند.

حال باید دید با تغییراتی که در فضای عمومی جامعه بواسطه تحولات بین المللی ایجاد شده و امیدواری مردم و مسوولان به بهبود فضاهای کسب و کار و وضعیت اقتصادی ایرانیان را به دنبال داشته، حوزه ازدواج و ترغیب جوانان دم بخت به تشکیل خانواده نیز روزهای خوشی را به خود خواهد دید یا همچنان خانواده های ایرانی به سمت فرزند کمتر، زندگی بهتر! حرکت خواهند کرد.

گزارش: مهدی دایلاری - حسن عبدالهی