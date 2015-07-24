لزوم بازنگری در ترجمه متون کلاسیک فارسی/ مترجم قابل نداریم

یدالله جلالی پندری استاد زبان و ادبیات فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم بازنگری و تجدید نظر در ترجمه های موجود از متون ادبی کلاسیک فارسی اظهار کرد: ترجمه متون کلاسیک فارسی مانند غزلیات حافظ یا اشعار مولانا نیاز فرهنگی امروز جامعه ما به شمار می رود اما این اتفاق نیاز به الزاماتی دارد که مهمترینش وجود مترجم خبره است که به هر دوزبان مبدا و مقصد آگاهی داشته باشد.

وی ادامه داد: مشکل اصلی ما در حوزه ترجمه که باعث شده تنها ترجمه های موجود از متون کلاسیک ما، ترجمه های مستشرقین باشد این است که عمده مترجمان موجود ما در هر دو زمینه لازم برای ترجمه ضعف دارند. یعنی در مواجهه با متون ادبی کلاسیک نه از این متون اطلاع درستی دارند و نه به زبان مقصد واقف هستند و لذا در نهایت خلق ترجمه تازه ای را ندیده ایم.

این استاد زبان فارسی تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این مساله نیز واقف بود که متون ادبی کلاسیک فارسی را نمی توان به صورت کامل ترجمه کرد و نمی شود انتظار داشت که زیبایی آنها به صورت تام و تمام در ترجمه منتقل شود. مثلا همه بر این مساله اذعان دارند که ترجمه فیتس جرالد از رباعیات خیام یک ترجمه آزاد است. این ترجمه تنها بر پایه ذوق هنری او شکل گرفته است و نثر آن با آنچه خیام در رباعایتش آورده، متفاوت است. اما با این حال این روزها آدمی هم مانند او نمی شود پیدا کرد که بخواهد و بتواند دست به ترجمه متون کلاسیک ما بزند.

جلالی پندری همچنین گفت: با توجه به تحولات شکل گرفته در ساختار زبان و ادبیات فارسی و سایر زبان ها در دنیا لازم است که در ترجمه های موجود از متون کلاسیک ادبیات فراسی بازنگری شود اما متاسفم که باید بگویم مترجمان به ویژه مترجمان جوان به این مساله علاقه زیادی نشان نمی دهند. آنها بیشتر از هر چیز دنبال متون سبک و کم حجم و راحت هستند. بنابراین مساله پیدا کردن مترجم قابل برای قدم گذاشتن در این راه کماکان پیش روی ما است.