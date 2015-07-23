به گزارش خبرنگار مهر، مسلم حدیدی ظهر پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران از پذیرش دانشجو در این موسسه آموزش عالی برای سال تحصیلی آتی خبر داد.

وی افزود: با توجه به اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری این موسسه آموزش عالی نیز آمادگی پذیرش دانشجو در ۱۲ کد رشته را دارد.

وی با اشاره به تاریخچه تاسیس این موسسه آموزش عالی گفت: از زمان تاسیس این مرکز یعنی سال ۸۴ تاکنون دوره های مختلف آموزشی برگزار و دانشجویان زیادی در آن تحصیل کرده و فارغ التحصیل شده اند و هم اکنون چهار هزار دا نشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در این موسسه تحصیل می کنند.

توانمندکردن دانشجویان هدف ماست

معاون طرح و برنامه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه، افزود: از زمان تاسیس این مرکز تاکنون ۳۵۰۰ دانشجو فارالتحصیل شده اند.

وی با اشاره به ظرفیت های این مرکز آموزشی از حضور و فعالیت ۲۰۰ استاد تمام، دانشیار، استادیار و مربی برای آموزش دانشجویان در این موسسه خبرداد.

حدیدی، توانمند کردن دانشجویان را در کنار تحصیلات آکادمیک از اهداف این موسسه برشمرد و گفت: هدف ما این است که در کنار مباحث آموزشی، دانشجویان توانمندی را تربیت کنیم.

وی هم جواری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی با پارک علم و فناوری را یک امتیاز مثبت برای دانشجویان این مرکز برشمرد که در صورت داشتن یک ایده ظرفیت تبدیل آن به عمل را با سهولت بیشتری در اختیار داشته باشند.

معاون طرح و برنامه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه، از برگزاری دوره های آموزش کسب و کار برای دانشجویان این مرکز طی دوران تحصیل خبرداد و هدف از آن را آشنایی دانشجویان با فضای کسب و کار عنوان کرد.

ظرفیت پذیرش ۱۲۰۰ دانشجو را داریم

وی بار دیگر به پذیرش دانشجو در این مرکز از طریق آزمون سراسری طی سال تحصیلی آتی خبرداد و گفت: این موسسه یک مرکز غیرانتفاعی و غیردولتی بوده که تنها از طریق آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرد و برای سال تحصیلی آتی نیز ظرفیت پذیرش یک هزار و ۲۰۰ دانشجو را در ۱۲ کد رشته داراست.

حدیدی از پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته های مهندسی عمران، معماری داخلی، شهرسازی، برق، کامپیوتر، IT، مکانیک، جغرافیا برنامه‌ریزی شهری، آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی طی سال تحصیلی آتی خبرداد.

وی تصریح کرد: هم چنین در این موسسه دو کد رشته مترجمی زبان انگلیسی و صنایع غذایی در مقطع کارشناسی اضافه شده است.

معاون جهاددانشگاهی کرمانشاه، افزود: هم چنین رشته سازه نیز در مقطع کارشناسی ارشد اضافه شده است.

افزایش ۴ کد رشته دکترا در آینده نزدیک

وی گفت: از جمله برنامه های این موسسه آموزش عالی افزایش چهارکد رشته تحصیلات تکمیلی در مقطع دکترا و طی آینده نزدیک است.

حدیدی، رشته های الکترونیک، گیاهان دارویی، گردشگری، عمران و سازه را از جمله رشته های مد نظر برای تحصیلات تکمیلی عنوان کرد.

معاون طرح و برنامه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه، با اشاره به توانمندی های این موسسه آموزش عالی، داشتن یک ساختمان آموزشی کاملا هوشمند، کتابخانه مجهز، آزمایشگاه و کارگاه های آموزشی را از جمله ظرفیت های آن برشمرد.

وی از ایجاد یک مجتمع علمی تحقیقاتی مجهز برای این موسسه آموزش عالی در یک زمین ۱۲۰ هکتاری خبرداد.

راه اندازی شرکت های دانش بنیان

حدیدی، راه اندازی شرکت های دانش بنیان با استفاده از دانشجویان دارای ایده این موسسه را از دیگر برنامه های جهاددانشگاهی کرمانشاه برشمرد.

معاون طرح و برنامه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه از برتری این مرکز به عنوان برترین موسسه آموزش عالی غرب کشور طی ارزیابی های وزارت علوم خبر داد.

وی با اشاره به مهلت انتخاب رشته پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون سراسری امسال از پنجم تا ۱۰ مرداد به پذیرفته شدگان کرمانشاهی پیشنهاد کرد تا در انتخاب های خود این موسسه را در اولویت قرار دهند.

حدیدی، همچنین به انعقاد تفاهم نامه ای بین این موسسه و صندوق پژوهش و فناوری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: براساس این تفاهم نامه به دانشجویان دارای ایده برتر و به تناسب نیاز وام داده می شود.

وی سقف این وام ها را نامحدود دانست و تصریح کرد: این صندوق یک صندوق مشارکتی بین وزارت علوم و بخش های مختلف دانشگاهی است که دانشجویان می توانند از آن بهره مند شوند.

تخفیف شهریه به برترین های المپیادها

معاون طرح و برنامه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه افزود: هم چنین به کسانی که در المپیادها مقام آورده اند نیز تخفیف شهریه داده می شود.

وی از برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی نیز در این مرکز خبرداد و گفت: در کنار دوره های بلند مدت برای آمادگی دانشجویان در فضای کسب و کار دوره های کوتاه مدت کامپیوتر، زبان و دوره های عمومی مثل پروپزال نویسی و مقاله نویسی نیز برگزار می شود.