قوانین حوزه کار به نفع تولیدکننده باشد/ حمایت از تشکل های کارگری

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده پنج شنبه در دیدار با معاون روابط کار وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: خوشبختانه در سفر اخیر رئیس جمهور به استان شاهد اختصاص مبلغ قابل توجه ۳۰ هزار میلیارد ریالی در قالب تسهیلات بانکی به واحدهای استانی بودیم که امیدواریم با عملی شدن آن شاهد بهبود وضع واحدهای تولیدی و صنایع استان باشیم.

وی رشد اقتصادی کشور را در گرو حمایت از واحدهای تولیدی و صنایع آن دانست و گفت: تا زمانی که حمایت لازم را از این واحدها نداشته باشیم نمی توان انتظار پیشرفت اقتصادی را داشت، از سوی دیگر تقویت و نیرومندسازی نیروهای کار از جمله تشکل های کارگری و کارفرمایی در حوزه صنعت از دیگر ضروریاتی است که برای دستیابی به رونق اقتصادی جرو نیازهای اساسی به شمار می رود.

جبارزاده با اشاره به ضرورت حل مشکلات واحدهایی که با مشکل مالی روبرو شده اند، گفت: در صورتی که ۳۰ هزار میلیارد ریال اختصاص داده شده به واحدهای استان در اختیار واحدهایی که با تزریق اندک اعتبار و تامین نقدینگی مشکلشان حل می شود، قرار گیرد به طور یقین شاهد بالا رفتن پتانسیل و ظرفیت واحدهای تولیدی استان خواهیم بود.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اصلاح قوانین صنعتی و مرتبط با تولید گفت: نباید قوانین برای تولیدکنندگان دست و پا گیر شود و آنان را دچار دلسردی کند بلکه اگر خواستار رشد و توسعه کشور هستیم باید قوانین مربوط به حوزه کار را به سمتی پیش ببریم که به نفع تولید کننده و سبب آرامش خاطر وی شود.

وی ادامه داد: نباید هیچگونه اختلالی توسط هیچ فردی در سطح کشور در حوزه کار و تولید و صنعت ایجاد شود زیرا این کار گناهی سنگین محسوب می شود.

جبارزاده افزود: باید این باور را در تولیدکنندگان ایجاد کنیم که قانون به دنبال حمایت از تولید و صنعت است.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه در خصوص تولید خودرو در استان نیز گفت: در این زمینه برای تولید قطعه های با کیفیت و همچنین خودروهای به روز پیگیری های لازم را انجام می دهیم.

وی همچنین از ایجاد چندین نیروگاه بادی در استان خبر داد و گفت: پنج نیروگاه بادی و سیکل ترکیبی به ظرفیت سه هزار و ۵۰۰ مگاوات با سرمایه گذاری شرکت خارجی انجام خواهد شد که برای انجام آن سرمایه گذاری سه میلیارد دلاری صورت می پذیرد.

حوادث محیط کار کاهش می یابد

معاون روابط کار وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی نيز در این ديدار با تاکید بر لزوم واگذاری برخی اختیارات دولت به استانداری ها گفت: خوشبختانه در استان توانایی های بالایی وجود دارد و می توان نسبت به واگذاری اختیارات به استانداری ها در موضوعات مختلف به خصوص در زمینه کار و تولید اقدام کرد.

سیدحسن هفده‌تن ادامه داد: در تصمیم سازی های حوزه کار باید از نظرات و تفکر خود تشکل های کارگری و کارفرمایی بهره ببریم که این مشارکت و استفاده از خرد جمعی به طور یقین سبب رشد و توسعه اقتصادی می شود.

وی با اشاره به وجود تحول بالا در نظام بازرسی کار گفت: در طرح جدید نسبت به ایمنی نیروی کار تمرکز بالایی شده و نوعی حساسیت در بین مديران واحدهاي صنفي به وجود آمده است.

هفده تن در خصوص آمار حوادث منجر به فوت ناشي از بيماري‌هاي شغلي گفت: این آمار تقریبا ۱۲ برابر حوادث فيزيكي است که باید برای جلوگیری از آن اقدامات اساسی شکل گیرد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با اجرای طرح جدید پیش بینی می کنیم که حوادث محیط کار به شدت کاهش پیدا کند.