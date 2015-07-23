به گزارش خبرنگار مهر، جمشید ابوالفتحی ظهر پنجشنبه در همایش انجمن های علمی و فرهنگی دانش آموزان بروجرد اظهار داشت: یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری اهمیت به آموزش و پرورش است که در راستای منویات ایشان امروز شاهد تحول در آموزش و پرورش هستیم.

وی با بیان اینکه امسال ۲۴ نفر از دانش آموزان شهرستان بروجرد رتبه زیر ۱۰۰۰ را در کنکور کسب کرده اند، افزود: همچنین در مسابقات قرآن و عترت مقام اول را در استان لرستان به دست آورده اند.

ابوالفتحی ادامه داد: در بخش فعالیتهای فرهنگی و هنری دانش آموزان امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته ایم.

وی تاکید کرد: فلسفه گروه های علمی که به همت مدارس نمونه تشکیل شده به روز رسانی مسائل آموزشی بوده تا بتوانیم هم طراز علمی دنیا حرکت کنیم.

بنا بر این گزارش، همایش انجمن های علمی فرهنگی دبیرستان نمونه دولتی ولی عصر(عج) با رقابت ۲۶ گروه علمی فرهنگی طی سه روز با تهیه و تدوین پژوهش گروهی، تهیه و نصب بنر آموزشی، کنفرانس گروهی و تهیه نرم افزارهای رایانه ای و توزیع بروشور در رشته های ریاضیات، زبان انگلیسی، قرآن، فناوری مخابرات تاریخ و... و. برگزار شده است.