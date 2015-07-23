آمار کودکان خیابانی در شهر تبریز نزدیک به صفر است

محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تبریز می تواند الگوی کلانشهرها در خصوص نبود کودکان خیابانی باشد، اظهار داشت: با بررسی های انجام شده توسط بهزیستی و کمیته امداد، تبریز به عنوان شهری فاقد کودکان خیابانی، به عنوان الگو در کشور معرفی شد.

وی همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه کلانشهرهای کشور از تجربه های تبریز در زمینه کودکان خیابانی استفاده کنند، گفت: در کاهش آمار کودکان خیابانی در تبریز عوامل مختلفی وجود دارد که شهرهای دیگر با رعایت آنها می توانند آمار خود را در این خصوص کاهش دهند.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: خوشبختانه نظر و دیدگاه این است که تبریز تجربه موفقی در کاهش آمار کودکان خیابانی انجام داده است و این امر قابل تامل است.

وی با تاکید بر لزوم همگرایی نهادها و سازمان ها برای حل مشکلات کودکان خیابانی گفت: پیشنهاد ما در کمیسیون اجتماعی مجلس این بود که دستگاه های مربوط به بحث کودکان خیابانی از حمایت بالای دولتی برخوردار شوند تا بیش از پیش به وظایف خود در این حوزه عمل کنند.

سعیدی در پایان تصریح کرد: فعالیت نهادهای مردمی سیستم های خودجوش در خصوص حمایت از کودکان خیابانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اما نباید حمایت از این سازمان ها به نحوی باشد که تبدیل به دستگاه های دولتی شوند.