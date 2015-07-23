خسارت ۱۰ میلیارد ریالی بارندگی تابستان به بخش كشاورزی گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی گل محمدی مدیر جهاد كشاورزی شهرستان گلپایگان، ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: بارندگی دو روز آخر تیرماه به بیش از ۵۰ درصد محصولات علوفه ای و یونجه و انبار ذخیره گندم یكی از مراكز جمع آوری خسارت وارد كرده است.

وی افزود: مجموع میزان خسارت مالی وارد شده به محصولات علوفه ای شهرستان بر اثر بارندگی دو روز اخیر مبلغ ۹ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال و مبلغ خسارت به یكی از انبارهای ذخیره گندم ۱۸ میلیون ریال بوده است.

محمدتقی یاوری، مسئول هواشناسی شهرستان گلپایگان، نیز میزان بارندگی عصر روز دوشنبه را در این شهرستان ۱۳.۴ میلیمتر و مقدار آن را در روز سه شنبه ۵.۴ میلیمتر بیان كرد و افزود: میزان بارندگی سال جاری زراعی از مهرماه ۹۳ تا پایان شهریور ۹۴ شهرستان گلپایگان ۲۷۸.۸ میلیمتر بوده است و با توجه به میزان بارندگی سال گذشته كه ۲۴۳.۱ میلیمتر بوده تاكنون مقدار ۳۵.۷ میلیمتر در سال زراعی جاری شهرستان گلپایگان افزایش بارندگی داشته است.