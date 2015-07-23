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۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۴۸

رئیس حفاظت محیط زیست کرمانشاه خبر داد:

آتش سوزی درپناهگاه حیات وحش «ورمنجه»/ ۱۸ هکتار مرتع در آتش سوخت

آتش سوزی درپناهگاه حیات وحش «ورمنجه»/ ۱۸ هکتار مرتع در آتش سوخت

کرمانشاه- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمانشاه، از وقوع آتش سوزی در ۱۸ هکتار از مراتع پناهگاه حیات وحش ورمنجه در کرمانشاه خبر داد.

اکبر خالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع آتش سوزی در مراتع ارتفاعات پناهگاه حیات وحش ورمنجه در کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار داشت: این‌ آتش سوزی غروب روز گذشته آغاز شده که پس از آن نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان، اداره کل حفاظت محیط زیست شهرستان کرمانشاه و محیط بانی حیات وحش منطقه ورمنجه برای مهار آتش وارد عمل شدند.

خالوندی افزود: با تلاش نیروهای حاضر در محل و با وجود برافروخته شدن مجدد آتش، این آتش سوزی سرانجام امروز مهار شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمانشاه گفت: در این آتش سوزی حدود ۱۸ هکتار از مراتع پناهگاه حیات وحش ورمنجه دچار حریق شد.

خالوندی اظهار داشت: علت آتش سوزی در حال حاضر مشخص نیست و ممکن است به دلیل رعد و برق یا عامل انسانی به وجود آمده باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: کمبود تجهیزات و امکانات موجب شد که مهار این آتش سوزی با دشواری های زیادی همراه باشد.

کد مطلب 2864517

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