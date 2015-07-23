آتش سوزی درپناهگاه حیات وحش «ورمنجه»/ ۱۸ هکتار مرتع در آتش سوخت

اکبر خالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع آتش سوزی در مراتع ارتفاعات پناهگاه حیات وحش ورمنجه در کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار داشت: این‌ آتش سوزی غروب روز گذشته آغاز شده که پس از آن نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان، اداره کل حفاظت محیط زیست شهرستان کرمانشاه و محیط بانی حیات وحش منطقه ورمنجه برای مهار آتش وارد عمل شدند.

خالوندی افزود: با تلاش نیروهای حاضر در محل و با وجود برافروخته شدن مجدد آتش، این آتش سوزی سرانجام امروز مهار شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمانشاه گفت: در این آتش سوزی حدود ۱۸ هکتار از مراتع پناهگاه حیات وحش ورمنجه دچار حریق شد.

خالوندی اظهار داشت: علت آتش سوزی در حال حاضر مشخص نیست و ممکن است به دلیل رعد و برق یا عامل انسانی به وجود آمده باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: کمبود تجهیزات و امکانات موجب شد که مهار این آتش سوزی با دشواری های زیادی همراه باشد.