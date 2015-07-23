به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی ظهر پنجشنبه در چهارمین نشست از سلسله نشستهای نبض فرهنگ که با موضوع نبض ورزش همگانی در شهر برگزار شد با اشاره به اینکه توجه به ورزش همگانی و توسعه این امر از نشانههای توسعه شهری است، اظهار داشت: خوشبختانه طی یک دهه اخیر توجه به مقوله ورزش همگانی به صورت علمی و عملی اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه ضروری است که شهروندان در هر محل و در هر زمانی که قصد انجام ورزش را داشته باشند امکانات مورد نیاز در دسترسشان باشد، افزود: از این رو باید توجه به ورزش به صورت مستمر مورد توجه باشد و همپوشانی وظایف بین ارگانهای مختلف و مرتبط با ورزش ایجاد شود.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه هر ۹ ثانیه یکبار یک خشونت در کشور اتفاق میافتد، ادامه داد: این امر به دلیل نبود محل مناسبی برای خالی کردن هیجانات عمومی در جامعه است و این زمینه باید برای عموم مردم جامعه و به ویژه جوانان و نوجوانان تامین شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در شهر اصفهان ۷۰ درصد از جمعیت با کمبود ویتامین C مواجه هستند، ادامه داد: از این رو توسعه ورزش همگانی میتواند در راستای ارتقای سلامتی تاثیرگذار باشد.
شریعتی با اشاره به اینکه سایه توجه به ورزش قهرمانی در شهر اصفهان بر سر ورزش همگانی سنگینی میکند، گفت: امروزه در شهر اصفهان ورزش همگانی بیشتر جنبه نمایشی دارد.
وی با اشاره به لزوم ایجاد زمینهای ورزشی والیبال و بسکتبال در سطح شهر اصفهان افزود: در شهر اصفهان ورزش همگانی فقط در همایش پیاده روی خلاصه میشود و به دیگر جنبههای ورزشی توجه نمیشود.
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