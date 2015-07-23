به گزارش خبرنگارمهر، امیرسرتیپ محمد حسن باقری روز پنجشنبه درمراسم نکوداشت اسوه‌های ایثار که با حضور جمع کثیری از خانوده های شهدا درهتل معین مشهد برگزار شد بیان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران که در طول ۸ سال جنگ تحمیلی به دلیل مقاومت بی نظیر مردم نتوانستند خللی در اراده و اداره نظام اسلامی وارد کنند در حال حاضر با دسیسه های متفاوت و تقبل هزینه های گزاف و با بهره گیری از ایادی خود سعی دارند تا در کشور ناامنی ایجاد کنند.

وی با اشاره به ۸ سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ابراز کرد: در زمان جنگ تحمیلی ایران اسلامی تنها با نیروهای بعثی عراق نمی جنگید بلکه بیش از ۳۶ کشور جهان با حمایت از حزب بعث عراق با ایران در حال جنگ بودند.

وی با اشاره به اینکه دنیای استکبار و کشورهای استعماری بیداری و روحیه استکبار ستیزی مسلمانان و مستضعفان جهان را به دلیل دستیابی به منافع خود بر نمی تابند بیان کرد: تمامی توطئه های به مرحله اجرا گذاشته در منطقه در راستای همین هدف و جلوگیری از بیداری اسلامی و ایجاد اختلاف دربین مسلمانان است.

باقری با تشریح و مقایسه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در طول جنگ تحمیلی بیان کرد: هر چند که امکانات سخت افزاری ما در طول جنگ در برابر نیروهای عراقی که مورد حمایت ۳۶ کشور جهان بودند قابل مقایسه نبود و وزنه برتری را به سمت آنها سنگین می کرد اما ایمان به خدا و مقاومت مثال زدنی مردم ایران موجب برتری ایران اسلامی در برار دشمنان قسم خورده و تا دندان مسلح شد.

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایمان به خدا و انجام تکلیف شهدا در راستای صیانت از نظام و دستاورد های اسلامی موجب افتخار و عزت آفرینی برای نظام اسلامی شد بیان کرد: در همین راستا وظیفه مسئولان در برابر شهدا و خانواده آنها بسیار سنگین و خطیر است.

وی شهدا را بهترین الگو برای نسل اینده عنوان کرد و افزود: شهدا مسیر استقامت را پیمودند و با خداوند معامله کردند و امروزما در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها تکلیف سنگینی بر دوش داریم.

باقری یاداور شد: اگر امروز شاهد اقتدار و امنیتی پایدار در کشور هستیم این موفقیت را با مدیون خون شهدا و همچنین مرهون ایثارگری ها و مجاهدت های نیروهای مسلح دانست که تا کنون اجازه تعرض را به دشمن نداده و با جان خود در برابر تهدیدات ایستاده اند.

: وی بیان کرد: در بین نیروهای مسلح نیروی انتظامی ماموریت متفاوتی دارد چرا که در تمامی گستره کشور حضوری پررنگ داشته و ماموریت‌های این نهاد با زندگی روزمره مردم عجین شده است.