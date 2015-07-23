به گزارش خبرنگار مهر، امیر هوشنگ طیبی نژاد ظهر پنج شنبه در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی که در بیت پدری رئیس مجلس در قم برگزار شد، گفت: در حاضر هفت شهرک و چهار ناحیه صنعتی در استان قم احداث و هزار و ۸۰۰ قراداد صنعتی امضا شده است که هزار و ۱۵۰ قرارداد به مرحله بهره برداری رسیده است.

وی مهمترین شهرک صنعتی قم را شهرک شکوهیه عنوان کرد و گفت: این شهرک در حال حاضر در زمینی به متراژ هزار و ۵۰ هکتار احداث شده که در آینده نزدیک نیز گسترش پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم ادامه داد: در شهرک شکوهیه ۹۵۶ واحد در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند که این تعداد واحد برای ۲۲ هزار نفر اشتغالزایی شده است.

طیبی نژاد، رکود اقتصادی، تحریم‌های بین المللی، خود تحریمی‌های داخلی در منابع مالی و حجم وسیعی از تقاضا برای منابع را از جمله مشکلات تولید کنندگان استان قم توصیف کرد و ادامه داد: شرکت شهرک‌های صنعتی قم سال گذشته ۳۰۲ میلیارد ریال در بخش شهرک‌های صنعتی هزینه کرده که بیشتر این مبالغ در زمینه گسترش زیرساخت‌ها بوده است.

چاپخانه داران قم تمایل به حضور در شهرک چاپ و نشر ندارند

وی در ادامه به تمایل نداشتن چاپخانه داران استان برای حضور در شهرک چاپ و نشر اشاره و بیان کرد: متأسفانه در این زمینه اتحادیه چاپخانه داران کارشکنی کرده و حتی قراردادهایی که برای حضور برخی از چاپخانه‌ها در شهر چاپ و نشر امضا شده بود به دلیل این کارشکنی‌ها به سرانجام نرسید.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم عمده مشکل بوجود آمده در این زمینه را قیمت زمین عنوان و بیان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی قیمت زمین را متری ۹۵ هزار تومان که قیمت تمام شده است اعلام کرده‌ و این درحالی است که چاپخانه داران رقم کمتری را مد نظر دارند و بر این اساس حاضر به استقرار در شهرک چاپ و نشر نیستند.

وی در ادامه به واحدهای غیر فعال استان قم اشاره و گفت: در حال حاضر ۲۳۹ واحد صنعتی در قم تعطیل شده که تغییرات تکنولوژی، مشکلات بوجود آمده برای شرکا و وراث، نبود سرمایه در گردش، ناتوانی در تأمین مواد اولیه و نبود بازاریابی مناسب از عمده دلایل غیر فعال بودن این واحدها است.

طیبی‌نژاد ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته ۳۹ واحد غیر فعال مجددا راه اندازی شد و از ابتدای سال تا کنون نیز ۴ مورد واحد غیر فعال با پیگیری‌های انجام شده مجددا به چرخه فعالیت‌های صنعتی بازگشته‌ است.

مشکل وجود مدیران بانکی غیر بومی در قم

وی نبود سرمایه‌گذاری سپرده‌های بانکی در استان را از دیگر مشکلات قم عنوان کرد و گفت: استان قم در زمینه سپرده گذاری‌های مردمی رتبه زیر 10 را در کشور دارد و این در حالی است که در زمینه مصارف سپرده‌ها رتبه بالای بیست را در کشور دارا است که یکی عمده دلایل این مشکل وجود مدیران بانکی غیر بومی است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم در ادامه به مشکل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی قم بخصوص در زمینه آب و برق اشاره کرد و گفت: در صورت راه اندازی واحدهای صنعتی در شهرک شکوهیه این شهرک نیازمند ۲۰۷ مگابایت برق است در حالی که موجودی این شهرک در حاضر تنها ۸۰ مگابایت است و متأسفانه اداره برق نیز از ساخت پست‌های برق سرباز می‌زند و برای ساخت آن درخواست مبلغ بسیار زیادی را دارد.

وی به مسئله تأمین آب شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: در حالی که شهرک‌های صنعتی قم ۲۰ درصد بار اقتصادی استان را بر دوش دارند میزان آب مصرفی آنها تنها ۴۰۰ لیتر در ثانیه است و این در حالی است که بخش کشاورزی استان با مصرف ۱۲ هزار لیتر آب بر ثانیه تنها ۱۵ درصد در اقتصاد استان نقش دارد.

طیبی‌نژاد ادامه داد: رقم‌ها نشان می‌دهد که چنانچه آب به خوبی در اختیار بخش صنعتی استان قم قرار گیرد این بخش می‌تواند تأثیرات زیادی بر شکوفایی اقتصادی استان داشته باشد و میزان اشتغالزایی آن نیز چند برابر خواهد بود.

وی راه حل پیشنهادی خود در حال حاضر برای بهبود این مشکل را موافقت با حفر چاه عنوان کرد تا بتوان با حفر چند چاه به طور موقت مشکل آب مراکز صنعتی استان مرتفع شود.