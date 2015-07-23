سوانح رانندگی در قزوین ۲ کشته و ۲ مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان قزوین، بهرام زینلی در این باره اظهارداشت: در نخستین حادثه روز گذشته در استان قزوین، یک دستگاه سواری پراید با سه سرنشین در جاده قدیم قزوین ـ کرج با یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ برخورد کرد.

وی افزود: بر اثر این برخورد یکی از سرنشینان پراید در دم فوت کرده و راننده و سرنشین دیگر خودرو مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: همچنین در حادثه دیگری در جاده قزوین ـ تهران یک دستگاه کامیون کاویان واژگون شد که در این حادثه نیز راننده کامیون بر اثر شدت جراحات در محل وقوع سانحه جان سپرد.

زینلی خاطرنشان کرد: کارشناس تصادفات پلیس راه علت وقوع این دو حادثه را بی‌احتیاطی رانندگان در عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی هنگام رانندگی اعلام کرده است.

دستگیری سارقان خودرو در قزوین

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین نیز از دستگیری هفت سارق و کشف ۱۴ فقره سرقت داخل خودرو خبر داد و یادآور شد: متهمان دستگیر شده در قزوین و آبیک در ابتدا منکر اقدام مجرمانه خود بودند اما در بازجویی های فنی پلیس در نهایت به سرقت هایشان اعتراف کردند.

سرهنگ رضا رضایی با اشاره به تلاش شبانه روزی پلیس در پیشگیری از وقوع سرقت، از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه رفت و آمد افراد مشکوک در خیابان ها و مکان های اجاره ای، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری سارقان لوازم و تجهیزات مخابراتی در آبیک

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک از دستگیری سارقان لوازم و تجهیزات مخابراتی در این شهرستان خبر داد.

منصور خدایی بیان کرد: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت لوازم و تجهیزات مخابراتی در شهرستان آبیک موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان آبیک با انجام اقدامات اطلاعاتی و استفاده از منابع و تماس‌های مردمی موفق به شناسایی مخفیگاه سارقان در این شهرستان و استان البرز شدند.

فرمانده انتظامی آبیک بیان کرد: این مأموران با هماهنگی قضایی در اقدامی غافلگیرانه دو سارق را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

خدایی تصریح کرد: متهمان در بازجویی فنی پلیس به سه فقره سرقت لوازم و تجهیزات مخابراتی در شهرستان آبیک اعتراف و پس از صدور رای روانه زندان شدند.

۵۰۰ راس دام غیرمجاز در قزوین کشف و ضبط شد

فرمانده انتظامی تاکستان گفت: با تلاش ماموران انتظامی این شهرستان، از چهار دستگاه خودرو ۵۰۰ راس دام قاچاق کشف شد.

سرهنگ محمدقاسم طرهانی افزود: عوامل گشت کلانتری ۱۳ شهر نرجه در حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای ارتباطی در سه راهی شامی شاپ چهار دستگاه کامیون حامل احشام را جهت بررسی مدارک خودروها متوقف کردند.

وی اظهارکرد: خودروهای یاد شده با توجه به این که فاقد هرگونه مجوز حمل از دامپزشکی بودند، متوقف و به پارکینگ هدایت شده و احشام ضبط شده با هماهنگی مراجع قضایی شهرستان تحویل اداره دامپزشکی تاکستان شدند.

به گفته وی، ارزش ۵۰۰ راس دام توقیف شده سه میلیارد ریال بوده است.