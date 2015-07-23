۹۳ صندوق حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم رضوی ظهر پنج شنبه در نشست با استاندار بوشهر به ظرفیت استان بوشهردر حوزه کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت های بالای در حوزه کشاورزی است که باید با برنامه ریزی مناسب به جایگاه واقعی خود برسد.

وی خرما را یکی از ظرفیت های مهم این استان برشمرد وافزود: در حال حاضر تولید خرمای استان بوشهر باعث شده این استان به عنوان قطب تولید خرما در کشورمعرفی شود.

رضوی از فعالیت ۹۳ صندوق حمایت از کشاورزان در کشور خبرداد و اظهار داشت: از این تعداد ۳۲ صندوق در مراکز استان‌ها، ۱۰ صندوق برای زنان کارآفرین روستایی، ۸ صندوق تخصصی ویژه محصولات و ۴۳ صندوق در شهرستان‌ها راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه سرمایه صندوق حمایت از کشاورزان ۹۰۰ میلیارد تومان است، گفت: سهم کشاورزان دراین صندوق سبب شده مدیریت صندوق یاد شده بدون هزینه‌های دولتی مدیریت و اداره شود.

رضوی با اشاره به اینکه تولید میگو یکی دیگر از قابلیت‌‌های استان بوشهر است گفت: این استان پرورش میگو در کشور را احیا کرد به گونه‌ای که درحوزه پرورش میگو در کشور پیشتاز است.

وی خاطر نشان کرد: صندوق حمایت از طرح‌های کشاورزی درشهرستان‌ها با سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد تومان راه‌اندازی می‌شود.