اقدام ننگين روزنامه دانماركي بيانگر توطئه اي سازماندهي شده عليه مسلمانان است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ، در بيانيه تظاهرات مردم قم آمده است: اقدام موهن و ننگين روزنامه دانماركي در اسائه ادب به ساحت مقدس قطب عالم امكان و پيام آور توحيد و مهرباني حضرت خاتم الانبيا و المرسلين محمد مصطفي (ص) و تكرار آن توسط مطبوعات تعدادي ديگر از كشورهاي غربي بيانگر توطئه اي سازماندهي شده بر عليه مسلمانان و نفي روحيه استكبار ستيزي پيروان راستين اسلام ناب محمدي (ص) است كه بي شك عوامل صهيونيسم بين الملل و سردمداران استكبار جهاني مسبب اصلي اين توطئه وفيحانه مي باشند كه اين ترفند ذلت بار آنها نفرت و خشم گسترده مسلمانان آگاه در بلاد اسلامي را در پي داشته و در همين راستا مردم متدين و انقلابي قم نيز همگام و همراه با ديگر مسلمانان در تظاهرات ضد استكباري شركت و ضمن محكوم كردن توطئه اهانت به پيامبر گرامي اسلام و عوامل هر گونه تلاش عليه ارزشها و مباني اسلامي در هر گوشه اي از جهان پهناور، با مشت هاي گره كرده و فريادهاي الهي اعلام مي دارند:

1- بر سران كشورهاي اسلامي فرض است كه با حفظ اتحاد و يكپارچكي ملل اسلامي در مقابل اين توطئه ننگين استكباري بي تفاوت نبوده و هر چه سريعتر با اقدامي منسجم به مقابله با ترفندهاي دشمنان كينه توز اسلام بشتابند و تا عذرخواهي رسمي دول غربي و محاكمه عوامل توهين به ساحت مقدس پيامبر گرامي اسلام، سفراي دانمارك و ديگر كشورهاي ترويج دهنده اقدام موهن اخير را اخراج و با فراخوان فوري سفراي خود، كالاهاي اين كشورها را تحريم نمايند.

2- بار ديگر به سردمداران شيطان بزرگ و كشورهاي اروپايي هشدار مي دهيم كه ملت عاشواريي و ذلت ناپذير ايران اسلامي دست يابي به فن آوري صلح آميز هسته اي را حق مسلم و غيرقابل انكار خود مي دانند و در اين راه با پايمردي و اقتدار از هيچ اقدامي فرو گذار نخواهند كرد.

3- استفاده ابزاري از اصطلاحاتي همچون آزادي بيان، حقوق بشر و دمكراسي با هدف توجيه اعمال كشورهاي قدرت طلب و انزواي كشورهاي خاورميانه و همچنين تناقض در موضع گيري هاي مجامع به اصطلاح حقوقي و بين المللي و آلت دست كشورهاي اروپايي زياده خواه و شيطان بزرگ آمريكاي جنايت پيشه را محكوم مي كنيم.

4- ما اعلام مي كنيم كه پيروزي حماس در سرزمين اشغالي ، شكست هاي پي در پي رژيم اشغالگر قدس در عرصه هاي مختلف بين الملل ، اعتراف به زبوني و ناتواني اشغالگران در عراق و افغانستان و موفقيت و پيروزي بزرگ ايران اسلامي دردستيابي به فناوري نوين هسته اي براي مصارف صلح آميز به عنوان عرصه هاي بزرگ موفقيت مسلمانان زنگ خطر را براي استكبار به صدا در آورده است و به لطف الهي در اينده نزديك جهان شاهد هزيمت و نابودي اسراييل به عنوان نماد آپارتايد و تروريسم دولتي خواهد بود.

5- در آستانه بيست و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز ماه محرم الحرام شاهد اقدام تروريستي و ضد بشري عوامل بيگانه در اهواز و اقدام موهن هفته نامه متعلق به يكي از نمايندگان هرمزگان در انتشار مقاله اي با عبارات بسيار سخيف و شرم آور با هدف توهين آشكار به بنيانگذار نظام مقدس اسلام- اركان نظام و مردم فهيم و انقلابي ايران بوديم كه در اين رابطه از حركت حماسي مردم شريف اهواز و خروش انقلابي مردم متدين هرمزگان درمحكوميت اين جنايات حمايت و از مسوولين ذيربط، خاصه قوه قضاييه مصرانه محاكمه انقلابي و مجازات هر چه سريعتر مزدوران استكبار و مسببين جنايت مذكور و اشد مجازات آنها را خواهانيم.

6- ملت ايران در راهپيمايي 22 بهمن براي بيست و هفتمين بار عزم ، قدرت، صلابت و آمادگي ، وحدت و اتحاد خود را به رخ جهانيان خواهد كشيد و در صفوف متحد و يكپارچه اطاعت از رهبر فرزانه انقلاب اسلامي حضرت آيت الله العظمي خامنه اي و تداوم آرمانهاي انقلاب را فرياد خواهند زد.