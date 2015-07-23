کمیسیون سیاسی-اجتماعی مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، کمیسیون سیاسی – اجتماعی مجلس خبرگان رهبری در راستای وظایف قانونی خود صبح امروز در دبیرخانه این مجلس، تشکیل جلسه داد.

محور مذاکرات کمیسیون سیاسی – اجتماعی در این جلسه، بررسی مباحث مهم داخلی و تحولات بین المللی و بحث و تبادل نظر پیرامون میهمانان پیشنهادی به هیئت رئیسه مجلس خبرگان، جهت حضور در هجدهمین اجلاسیه این مجلس بود.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری کمیسیون سیاسی – اجتماعی موظف است حداقل یک ماه قبل از تاریخ هر اجلاسیه، موضوعات مهم داخلی یا جهانی و گزارشات مربوطه را که لازم است در اجلاسیه خبرگان مورد بررسی قرار گیرد به هیئت رئیسه پیشنهاد نماید.

لازم به ذکر است هجدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری دهم و یازدهم شهوریورماه سال جاری در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار خواهد شد.

کمیسیون سیاسی – اجتماعی مجلس خبرگان ۱۱ عضو اصلی و علی البدل دارد.