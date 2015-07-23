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۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۳۱

صبح امروز؛

کمیسیون سیاسی-اجتماعی مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه داد

کمیسیون سیاسی-اجتماعی مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه داد

کمیسیون سیاسی-اجتماعی به منظور ارزیابی داخلی و تحولات بین‌المللی و بررسی میهمانان پیشنهادی به هیات رئیسه خبرگان جهت حضور در هجدهمین اجلاسیه شهریور ماه امسال تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، کمیسیون سیاسی – اجتماعی مجلس خبرگان رهبری در راستای وظایف قانونی خود صبح امروز در دبیرخانه این مجلس، تشکیل جلسه داد.

محور مذاکرات کمیسیون سیاسی – اجتماعی در این جلسه، بررسی مباحث مهم داخلی و تحولات بین المللی و بحث و تبادل نظر پیرامون میهمانان پیشنهادی به هیئت رئیسه مجلس خبرگان، جهت حضور در هجدهمین اجلاسیه این مجلس بود.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری کمیسیون سیاسی – اجتماعی موظف است حداقل یک ماه قبل از تاریخ هر اجلاسیه، موضوعات مهم داخلی یا جهانی و گزارشات مربوطه را که لازم است در اجلاسیه خبرگان مورد بررسی قرار گیرد به هیئت رئیسه پیشنهاد نماید.

لازم به ذکر است هجدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری دهم و یازدهم شهوریورماه سال جاری در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار خواهد شد.

کمیسیون سیاسی – اجتماعی مجلس خبرگان ۱۱ عضو اصلی و علی البدل دارد.

کد مطلب 2864544

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