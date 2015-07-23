به گزارش خبرنگار مهر، رسول جزینی ظهر پنجشنبه در چهارمین نشست از سلسله نشست‌های نبض فرهنگ که با موضوع نبض ورزش همگانی در شهر برگزار شد با اشاره به اینکه تمام فعالان عرصه ورزش در شهر اصفهان بدون هیچ چشم‌داشتی و به دلیل علاقه به ورزش در این عرصه فعالیت دارند، اظهار داشت: این در حالی است که همیشه سهم اعتبارات ورزشی علی رغم جایگاه موثر آن چه در سطح ملی و چه در سطح محلی بسیار محدود است.

وی با بیان اینکه اظهار نظرات غیر کارشناسانه در ورزش از دیگر چالش‌های این عرصه است، افزود: از این رو باید توجه داشته باشیم که فعالیت افراد غیر کارشناس و نبود همکاری مناسب افراد کارشناس در ورزش اصفهان مشهود است و باید این چالش برطرف شود.

رئیس کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه اولویت بندی مشکلات ورزش شهر اصفهان و به ویژه مشکلات هیئت‌های ورزشی باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: از این رو از آنجایی که شهرداری از پول مردم برای توسعه ورزش استفاده می‌کند باید نحوه توزیع خدمات به خوبی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه علی رغم تمام فعالیت‌های صورت گرفته در شهر اصفهان هنوز بخش‌های زیادی در حوزه ورزش مغفول مانده است، ادامه داد: بانوان ۵۰ درصد از جمعیت شهر اصفهان را تشکیل می‌دهند و این در حالی است که ایجاد زیرساخت‌ها برای ورزش بانوان به خوبی تعریف نشده است.

جزینی با بیان اینکه در حال حاضر باید حداقل امکانات موجود را حفظ کنیم، اظهار داشت: همچنین تخصیص اعتبار برای تامین حقوق مربیان ورزش‌های همگانی باید مورد توجه قرار گیرد چرا که این گروه بعضا در تامین امرار معاش خود دچار مشکل هستند.