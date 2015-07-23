به گزارش خبرنگار مهر، ولی یعقوبی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: صدور کارت معلولیت مدتی در استان متوقف شده بود که به دلیل نیاز مبرم به ساماندهی معلولان صدور کارت مجدد فعال شد.

وی افزود: امکانات لازم برای صدور مجدد کارت فراهم شده و چاپ کارت از سه ماهه دوم سال آغاز شده است.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تصریح کرد: صدور کارت برای افرادی است که درصد و نوع معلولیت خود را در طبقه بندی ICF دریافت کرده اند و در صورتی که معلولی اقدامی در این خصوص ندارد کارت برای وی صادر نخواهد شد.

یعقوبی با بیان اینکه ۱۷ هزار و ۵۰۰ معلول تحت پوشش بهزیستی اردبیل هستند، ادامه داد: بهزیستی بعد از ساماندهی معلولان در حوزه های مختلف از جمله درمان، یارانه و کمک بلاعوض، مسکن، اشتغال، تحصیل، مهارت آموزی و برخورداری از دوره های آموزشی معلول را حمایت می کند.

به گفته این مسئول با توجه به افزایش معلولیت و محدودیت اعتبارات بهزیستی طی سال های اخیر حمایت از معلولان بر اساس اولویت بندی و با رویکرد توانبخشی مبتنی بر خانواده است.

وی این رویکرد را حمایت خانواده معلول برای نگهداری وی و پرهیز از واسپاری معلول به مراکز نگه داری عنوان و اضافه کرد: در حال حاضر این طرح در دو شهرستان استان اجرا می شود.

یعقوبی با تاکید به تاثیرات منفی عاطفی جدایی فرد معلول از خانواده تصریح کرد: ما با توانمند سازی خانواده و حمایت های مالی آن ها را ترغیب می کنیم نسبت به نگه داری معلول خود اقدام کنند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تاکید کرد: در نظر داریم با دریافت سهمیه های حمایتی از طرف سازمان طرح توانبخشی مبتنی بر خانواده را در سایر شهرستان ها نیز به اجرا درآوریم.

وی از دیگر برنامه های مورد تاکید را توجه به سالمندان عنوان و اضافه کرد: شورای سالمندان استان از ماه گذشته فعال شده و قرار است تا پایان سال برنامه های حمایتی دستگاه ها در این حوزه جمع آوری شده و سال آینده اجرا شود.

یعقوبی با بیان اینکه توجه به سالمندان به ویژه در روستاها مورد تاکید است، افزود: ۱۰۰ روستاهای استان تحت پوشش خدمات معاونت توانبخشی بوده و سال گذشته به هشت هزار نفر خدمات ارائه شده است.

وی به فعال سازی ۳۰ مرکز حرفه آموزی ویژه معلولان اشاره کرد و گفت: هزار و ۴۰۰ نفر از این مراکز خدمات دریافت کرده اند و بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در این راستا هزینه شده است.

معاون امور توانبخشی از حمایت ۹۰۰ دانش آموز و ۲۰۱ دانشجوی معلول خبر داد و افزود: از کمک های بلاعوض و یارانه نیز پنج هزار و ۴۵۹ نفر استفاده کرده اند.

یعقوبی از جمله مهمترین مشکلات معلولان را اشتغال دانست و به ضرورت رعایت سهم سه درصدی معلولان در آزمون های استخدامی تاکید کرد.

وی افزود: اشتغال معلول با هدف توانبخشی و توانمند سازی وی ضرورت دو چندان دارد و انتظار می رود دستگاههای اجرایی در این امر یاری گر بهزیستی باشند.