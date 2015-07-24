به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «جیجک علیشاه» نوشته ذبیح بهروز و به کارگردانی رحمت امینی که قرار بود از ۴ مردادماه اجرای خود را در تماشاخانه سنگلج آغاز کند با چند روز تاخیر به صحنه می رود.

اجرای این اثر نمایشی که به دلیل برخی ناهماهنگی ها به تعویق افتاده از چهارشنبه ۷ مردادماه در تماشاخانه سنگلج آغاز خواهد شد.

نمایش کمدی ایرانی «جیجک علیشاه» در جهت احیای یکی از نمایشنامه های کمدی ایرانی نوشته ذبیح بهروز که بر مبنای شیوه ها و شگردهای نمایش سنتی ایران (تقلید) و شناخت نسبی تئاتر وارداتی تنظیم شده است، به صحنه می رود.

بازیگران این اثر نمایشی (به ترتیب حروف الفبا) عبارتند از ابوالفضل حاجی علی خانی٬‌ پویان درزی، مسعودشاکرمی، احمدصمیمی، رضاعموزاد، فرامرزقلیچ خانی، پیمان کرامت، امیرکربلایی زاده، فرزین محدث،‌ مسعودمیرطاهری. دیگر عوامل نیز شامل مشاور کارگردان: اسماعیل خلج، طراح صحنه و لباس: فرشاد منظوفی نیا، آهنگساز: شهرام نجاتی، طراح پوستر و بروشور: میترا صالحی، مدیر تولید: علی بهرامی، مشاور رسانه ای: شقایق فرشته، تبلیغات: میترا اسماعیلی هستند.

این اثر نمایشی از چهارشنبه ۷ مردادماه ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه سنگلج به صحنه می رود.