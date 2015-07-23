رمال سابقه دار ۸۴ میلیون ریال از مردم دامغان کلاهبرداری کرد

سرهنگ سید علی اکبر میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رمالی که خود را به نابینایی زده بود و از این طریق ۸۴ میلیون ریال از شهروندان دامغانی کلاهبرداری کرده بود از سوی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان دستگیر شد.

وی با بیان اینکه این رمال مردی ۵۰ ساله که خود را به نابینایی زده بود و از طریق رمالی و دعا نویسی کلاهبرداری می کرد، اضافه کرد: در تحقیقات بعدی مشخص شد فرد مورد نظر یک سابقه دار است که خود را به نابینایی زده و در قالب رمالی و دعانویسی از مراجعه کنندگان کلاهبرداری می کند.

رئیس پلیس شهرستان دامغان ضمن یادآوری اینکه با اقدام به موقع مأموران این شیاد دستگیر شد و در بازجویی ها به جرم خود اعتراف کرد، افزود: متهم دارای ۵ فقره سابقه کیفری بوده که پس از اعتراف و تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد.

وی در خاتمه با اشاره به سوء استفاده این شیاد کلاهبردار از عواطف مردم گفت: شهروندان هرگز نباید برای رفع مشکلات خود به رمالان و دعا نویسان که فعالیتشان خلاف قانون است مراجعه کنند.