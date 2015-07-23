به گزارش خبرنگار مهر، رسول منصوری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، به خرید گندم از کشاورزان زنجانی اشاره کرد و افزود: از زمان آغاز خرید گندم تاکنون ۱۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان زنجان خریداری‌شده است.

وی اظهار داشت: بیشترین تولید گندم مربوط به شهرستان خدابنده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان، تأکید کرد: به‌منظور خرید گندم ۴۰ مرکز پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: امسال خرید گندم نسبت به سال گذشته بیش از ۷۰ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان، یادآور شد: امسال پیش‌بینی برای خرید گندم ۲۲۰ هزار تن است.

منصوری به کیفیت گندم استان زنجان اشاره کرد و گفت: کیفیت گندم استان زنجان بسیار مطلوب بوده است.

وی به انتقال گندم به استان‌های مختلف اشاره کرد و یادآور شد: مجوز صادرات سه هزار تن گندم به استان تهران گرفته‌شده است.