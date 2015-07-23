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۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۴۶

برترین تصاویر جهان در ۱ مرداد ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۱ مرداد ۹۴

تصاویر امروز را با اعتراضات ترکیه آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویر مسابقات پان آمریکا، پرتاب فضانورد سایوز در قزاقستان و مسابقات فوتبال روبوکاپ چین را خواهیم دید.

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پلیس ضد شورش ترکیه سعی دارد معترضان استانبول را متفرق کند. (Getty)

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اعتراض فروشندگان سیگار به قوانین جدید بسته بندی دخانیات و تولید سیگار تقلبی در فرانسه (Getty)

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مسابقات دو و میدانی مردان پان آمریکا 2015 در «تورنتو» کانادا (guardian)

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مراسم تشییع جنازه کشته های انفجار خودرو در «صنعا» یمن  (csmonitor)

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ماکت مزرعه و علفزار در «لندن» انگلستان (PA)

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مسابقات رده سنی کودکان در آمریکا  (AP)

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کشف قدیمی ترین قرآن از دوران صدر اسلام در دانشگاه «بیرمنگام» انگلستان  (Reuters)

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برگزاری جام جهانی مسابقات فوتبال روبوکاپ 2015 در چین (Reuters)

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سایه یک مرد در حال لیز خوردن روی سرسره پارک آبی در «اتریش»  (Reuters)

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مردمی که به علت کمبود جا در راهروی قطار صربستان خوابیده اند. (EPA)

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فضاپیمای سایوز با فضانوردانی از کشورهای ژاپن، روسیه و آمریکا در قزاقستان به آسمان رفت.  (AFP)

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واگن برقی حمل مسافر از روی یک رودخانه در پاکستان (AP)

کد مطلب 2864571

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