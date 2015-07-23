برترین تصاویر جهان در ۱ مرداد ۹۴

پلیس ضد شورش ترکیه سعی دارد معترضان استانبول را متفرق کند. (Getty)

اعتراض فروشندگان سیگار به قوانین جدید بسته بندی دخانیات و تولید سیگار تقلبی در فرانسه (Getty)

مسابقات دو و میدانی مردان پان آمریکا 2015 در «تورنتو» کانادا (guardian)

مراسم تشییع جنازه کشته های انفجار خودرو در «صنعا» یمن (csmonitor)

ماکت مزرعه و علفزار در «لندن» انگلستان (PA)

مسابقات رده سنی کودکان در آمریکا (AP)

کشف قدیمی ترین قرآن از دوران صدر اسلام در دانشگاه «بیرمنگام» انگلستان (Reuters)

برگزاری جام جهانی مسابقات فوتبال روبوکاپ 2015 در چین (Reuters)

سایه یک مرد در حال لیز خوردن روی سرسره پارک آبی در «اتریش» (Reuters)

مردمی که به علت کمبود جا در راهروی قطار صربستان خوابیده اند. (EPA)

فضاپیمای سایوز با فضانوردانی از کشورهای ژاپن، روسیه و آمریکا در قزاقستان به آسمان رفت. (AFP)

واگن برقی حمل مسافر از روی یک رودخانه در پاکستان (AP)