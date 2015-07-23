به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد خلیلیان ظهر امروز در حاشیه برگزاری مسابقات شنای قهرمانی کشور جام زنده‌رود در اصفهان با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها اظهار داشت: مسابقات شنای قهرمانی کشور جام زنده‌رود در اصفهان از روز گذشته آغاز شده و ۴۶۲ نفر از قهرمانان، بازیکنان و شناگران در این مسابقات شرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به حضور این تعداد ورزشکار در اصفهان، رکورد بالاترین تعداد در اصفهان زده شد، تصریح کرد: اداره این تعداد در هر شهر از نظر اسکان، غذا، ترابری و استخر ممکن نیست اما با توجه به وجود استخر استاندارد مسابقات که در آن رکوردهای کشوری زده شده و امکانات سخت‌افزاری مناسب اصفهان این اتفاق در اصفهان رخ داد.

رئیس هیئت شنای استان اصفهان بیان داشت: در حال حاضر هتل جلفا و هتل اصفهان میزبانی از ورزشکاران این مسابقات را بر عهده دارند و حضور سرمربی تیم ملی شنا و رئیس کمیته شنای فدراسیون در اصفهان نشان دهنده سطح بالای این مسابقات است.

وی تصریح کرد: این مسابقات انتخابی تیم ملی نیز هست و امیدوار هستیم که در مسابقات رکوردهای مختلفی جابجا شود و استعدادهای ارزشمندی برای شنای کشور شناسایی شوند.

خلیلیان با اشاره به نایب قهرمانی استان اصفهان در مسابقات گذشته شیراز تصریح کرد: در این دوره از مسابقات، تیم اصفهان تا روز گذشته دوم بود اما بقیه تیم‌ها قدر هستند و امیدوار هستم که شناگران اصفهانی نیز در این دوره درخشش لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه ما باید به کشور و آسیا بیاندیشیم، ادامه داد: تلاش می‌کنیم که هر قهرمانی را تشویق کرده و فضا را برای استعدادهای نهفته جوانان، نوجوانان ایران فراهم کنیم.

رئیس هیئت شنای استان اصفهان تصریح کرد: اصفهان همیشه در میزبانی‌ها درخشش داشته، ما پارسال در واترپلو میزبانی را بر عهده داشته و امسال هم در رشته شنا میزبان هستیم و تلاش می‌کنیم که رشته ورزشی شنا و واترپلو در اصفهان ارتقا پیدا کند زیرا اصفهان در همه زمینه‌ها پیش‌رو و الگو است.

وی درباره مشکلات هیئت شنای اصفهان اضافه کرد: نقدینگی، خوابگاه و اسکان مد نظر ما بوده و امیدوار هستیم که این امکانات بیش از گذشته در اختیار ما قرار گیرد.