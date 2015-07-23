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۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۲۴

رئیس هیئت شنای اصفهان مطرح کرد؛

شناسایی استعدادهای شنا در مسابقات قهرمانی کشور جام «زنده‌رود»

شناسایی استعدادهای شنا در مسابقات قهرمانی کشور جام «زنده‌رود»

اصفهان - رئیس هیئت شنای استان اصفهان گفت: استعدادهای نهفته شنا و ظرفیت‌های موجود ورزشکاران این رشته در مسابقات قهرمانی کشور «جام زنده‌رود» شناسایی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد خلیلیان ظهر امروز در حاشیه برگزاری مسابقات شنای قهرمانی کشور جام زنده‌رود در اصفهان با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها اظهار داشت: مسابقات شنای قهرمانی کشور جام زنده‌رود در اصفهان از روز گذشته آغاز شده و ۴۶۲ نفر از قهرمانان، بازیکنان و شناگران در این مسابقات شرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به حضور این تعداد ورزشکار در اصفهان، رکورد بالاترین تعداد در اصفهان زده شد، تصریح کرد: اداره این تعداد در هر شهر از نظر اسکان، غذا، ترابری و استخر ممکن نیست اما با توجه به وجود استخر استاندارد مسابقات که در آن رکوردهای کشوری زده شده و امکانات سخت‌افزاری مناسب اصفهان این اتفاق در اصفهان رخ داد.

رئیس هیئت شنای استان اصفهان بیان داشت: در حال حاضر هتل جلفا و هتل اصفهان میزبانی از ورزشکاران این مسابقات را بر عهده دارند و حضور سرمربی تیم ملی شنا و رئیس کمیته شنای فدراسیون در اصفهان نشان دهنده سطح بالای این مسابقات است.

وی تصریح کرد: این مسابقات انتخابی تیم ملی نیز هست و امیدوار هستیم که در مسابقات رکوردهای مختلفی جابجا شود و استعدادهای ارزشمندی برای شنای کشور شناسایی شوند.

خلیلیان با اشاره به نایب قهرمانی استان اصفهان در مسابقات گذشته شیراز تصریح کرد: در این دوره از مسابقات، تیم اصفهان تا روز گذشته دوم بود اما بقیه تیم‌ها قدر هستند و امیدوار هستم که شناگران اصفهانی نیز در این دوره درخشش لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه ما باید به کشور و آسیا بیاندیشیم، ادامه داد: تلاش می‌کنیم که هر قهرمانی را تشویق کرده و فضا را برای استعدادهای نهفته جوانان، نوجوانان ایران فراهم کنیم.

رئیس هیئت شنای استان اصفهان تصریح کرد: اصفهان همیشه در میزبانی‌ها درخشش داشته، ما پارسال در واترپلو میزبانی را بر عهده داشته و امسال هم در رشته شنا میزبان هستیم و تلاش می‌کنیم که رشته ورزشی شنا و واترپلو در اصفهان ارتقا پیدا کند زیرا اصفهان در همه زمینه‌ها پیش‌رو و الگو است.

وی درباره مشکلات هیئت شنای اصفهان اضافه کرد: نقدینگی، خوابگاه و اسکان مد نظر ما بوده و امیدوار هستیم که این امکانات بیش از گذشته در اختیار ما قرار گیرد.

کد مطلب 2864572

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