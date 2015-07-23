ورزش و جوانان اصفهان از توجه به ورزش همگانی شانه خالی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین صادقیان ظهر پنجشنبه در چهارمین نشست نبض فرهنگی شهر که با موضوع نبض ورزش همگانی در شهر برگزار شد با بیان اینکه بر اساس استانداردهای بین‌المللی ۷۰ رشته ورزشی در رسته ورزش همگانی قرار دارند، اظهار داشت: این در حالی است که تاکنون در شهر اصفهان ۲۷ رشته از این رشته‌ها تعریف شده و این تعداد نیز کمتر مورد اقبال عموم جامعه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه شرح وظایف سازمان‌ها باید در حوزه ورزش همگانی مورد توجه قرار گیرد، بیان داشت: از این رو با تعیین وظیفه هر ارگان از هرگونه موازی کاری جلوگیری شده و هم افزایی بین دستگاه‌های مختلف ایجاد خواهد شد.

رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه آموزش در حوزه ورزش همگانی باید کانون توجه قرار گیرد، گفت: از این رو باید توجه داشت که در حال حاضر هزینه‌های توسعه ورزش همگانی شهر اصفهان از محل اعتبارات مردمی تامین می‌شود و استفاده بهینه از این اعتبار باید مورد توجه باشد.

وی توجه به تخصص در توسعه ورزش همگانی را امری مهم خواند و افزود: از این رو باید توجه داشته باشیم از حدود ۱۰ سال گذشته که شهرداری اصفهان فعالیت خود را در راستای توسعه فضای ورزشی در شهر اصفهان آغاز کرده دیگر سازمان های مرتبط از جمله اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در این زمینه غیر فعال شده‌ و از این کار شانه خالی می‌کنند.

صادقیان اضافه کرد: از این رو سازمان های مرتبط و مسئول در حوزه ورزش در شهر اصفهان باید مجدد وارد میدان شوند و نسبت به جذب اعتبارات ملی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در ورزش شهر اصفهان اقدام کنند.

تمام انتقادات در حوزه ورزش همگانی در شهر اصفهان متوجه شهرداری است

علی قاسم زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه در حال حاضر انتظار همه فعالان عرصه ورزش فقط توسعه مکان‌های ورزشی با همکاری شهرداری است، اظهار داشت: این در حالی است که به شهرداری اجازه نظارت بر این اماکن داده نمی‌شود و تنها جنبه حمایتی شهرداری مورد توجه قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام انتقادات در حوزه ورزش و به ویژه ورزش همگانی در شهر اصفهان متوجه شهرداری است، افزود: اگر شهرداری حق نظارتی بر فضاهای ورزشی شهری ندارد باید سازمان مسئول خود را معرفی کند تا ما منتقدان را به سازمان مربوطه ارجاع دهیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه فضای نشاط و شادابی در شهر کمرنگ شده است، ادامه داد: لازم است که با توسعه صحیح ایستگاه‌های ورزشی این فضا مجدد احیا شود.