به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی خواجوی روز پنج شنبه در مراسم افتتاحیه نخستین سمینار تومورهای سروگردن که روز پنج شنبه در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد برگزار شد، در خصوص نخستین سمینار دو روزه تومورهای سروگردن، گفت: از امسال سلسله سمینارهایی با موضوع تومورهای سروگردن کلید می خورد.

وی افزود: تشریح علل و عوامل ابتلا به تومورهای ناحیه سروگردن، نحوه تشخیص و معرفی راهکارهای درمان اعم از روش های جراحی و غیر جراحی در این گفتمان های علمی مدنظر هستند.

رئیس نخستین سمینار تومورهای سروگردن با بیان اینکه قصد داریم در هر سمینار، دو تومور اصلی را مورد توجه قرار دهیم گفت: امسال سرطان های غدد بزاقی و تیروئید محورهای اصلی سمینار هستند. به همین ترتیب در سال های آتی سرطان های دیگر دنبال می شوند.

خواجوی ادامه داد: تومورهای سروگردن انواع مختلف بسیاری دارند که از سرطان پوست، چشم، حفره دهان، زبان و غدد لنفاوی گرفته تا سرطان غده تیروئید، حلق و حنجره را شامل می شود. به طور کلی هر بافتی در سروگردن می تواند درگیر تومورهای سرطانی بشود.

وی با اشاره به شیوع سرطان های سروگردن در کشور اظهار کرد: این موضوع به عوامل مختلفی باز می گردد که افزایش سن یکی از آنهاست. جامعه ما به سمت سالمند شدن حرکت می کند و به هر میزان که سن بالاتر می رود، بیماری های بیشتری در فرد بروز پیدا می کند.

رئیس بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان لقمان افزود: آلودگی هوا و محیط زیست، تابش نورآفتاب و بروز سرطان های پوستی، عادات تغذیه ای نادرست و همچنین ضعف سیستم ایمنی بدن از جمله دیگر عوامل دخیل در بروز و رشد سرطان های سروگردن هستند.

خواجوی با بیان اینکه سیستم ایمنی نقش مهمی در سرکوب سلول های سرطانی دارد گفت: استرس ها، اضطراب ها و نگرانی ها می توانند سیستم ایمنی بدن را مختل کرده و از قدرت دفاعی بدن بکاهند.

وی درمان سرطان ها را تا حد زیادی به میزان پیشرفت بیماری مرتبط دانست و گفت: هرچه سرطان ابتدایی تر بوده و هنوز گسترش پیدا نکرده باشد شانس درمان کامل بالاتر می رود.

نخستین سمینار تومورهای سروگردن، روزهای اول و دوم مرداد ماه جاری در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد برگزار می شود.