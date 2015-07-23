توسعه کنونی کرمانشاه مناسب نیست/ ضرورت ارتقای رتبه در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک کردار ظهر پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در محل معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه برگزار شد با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه و مراحل آن، شرایط کنونی را برای استان ها چون شب قدر دانست که سرنوشت آینده آنان را تعیین می کند.

وی افزود: هم اکنون و در مراحل تدوین برنامه ششم توسعه همه استان ها در تلاش هستند که سهم مناسبتری از برنامه مذکور را به دست آورند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه، با بیان اینکه متاسفانه کرمانشاه هم اکنون در جایگاه ۲۳ ام توسعه قرار دارد گفت: این جایگاه مناسب و زیبنده کرمانشاه نبوده و باید ارتقا یافته و حداقل استان کرمانشاه در جایگاه ۱۰ یا ۱۱ قرار گیرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در استانداری و بیش از ۲۰۰ مکاتبه مدیران استان با مسئولین ارشد دولت برای دستیابی به سهم مناسب استان در برنامه ششم توسعه گفت: در تدوین برنامه ششم توسعه سه شاخص مد نظر است که استان کرمانشاه همه شاخص های مذکور را دارد.

کرمانشاه شاخص های لازم برای سهم مناسب از برنامه ششم توسعه را دارد

نیک کردار توسعه متوازن استان ها، توسعه مناطق محروم و بهبود جایگاه استان های مرزی را شاخص های مد نظر در تدوین برنامه ششم توسعه و تخصیص بودجه به استان ها دانست و یادآور شد: استان کرمانشاه همه شاخص ها را دارد و امیدواریم بتواند در این زمینه به سهم مناسبی دست یابد.

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: در راستای تدوین این برنامه از تمام دستگاههای استان درخواست کرده ایم برنامه پیشنهادی توسعه خود را در کارگروه زیربنایی استان ارائه دهند.

وی افزود: پس از ارائه برنامه های پیشنهادی و برگزاری ۳۰ جلسه، برنامه دقیق دستگاه های استان برای پنج سال آینده تدوین شده است.

اجرای عملیات حفر تونل قطار شهری ظرف دو ماه آینده

نیک کرداربه آخرین وضعیت اجرای پروژه قطار شهری کرمانشاه هم اشاره کرد و گفت: این پروژه هم اکنون در مراحل خوبی است و اجرای عملیات حفر تونل آن نیز ظرف دو ماه آینده آغاز خواهد شد.

وی از اجرای این پروژه در حد فاصل سه راه ۲۲ بهمن تا میدان آزادی در قالب فاز اول آن خبرداد.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: برای احداث دو ایستگاه زیر زمینی این محدوده نیز یک مشاور انتخاب و کار طراحی آن آغاز شده است.

وی از در دستور کار قرار گرفتن پروژه های زیباسازی و ساماندهی این پروژه نیز توسط شهرداری خبرداد.

نیک کردار، در بخش دیگر به اعتبارات سال گذشته استان اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه طی سال گذشته بیش از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات از محل های مختلف داشته است که از این میزان حدود یک هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و بین ۱۰۴ دستگاه اجرایی و بیش از ۷۶۰ طرح و دو هزار و ۷۰۰ پروژه نیمه تمام استان توزیع شده است.