۲۷۰۰ گواهینامه مهارت الکترونیکی در رفسنجان صادر شد

علی اکبر عبدالکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در کشور، اظهار داشت: آموزشهای فنی و حرفه ای می تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده کرده یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد.

وی افزود: توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در شرایط کنونی برای اقتصاد و فرهنگ کشور و به ویژه شتاب دهی به فرآیند تولید امری حیاتی و لازم است.

این مسئول بیان داشت: از ابتدای آغاز طرح سامانه صدور گواهینامه الکترونیکی بین المللی مهارت در سراسر کشور تا کنون دو هزار و ۷۶۷ گواهینامه الکترونیکی مهارت در رفسنجان صادر شده است.

عبدالکریمی ادامه داد: از این تعداد هزار و ۷۸۰ نفر گواهینامه الکترونیکی از آموزشگاههای آزاد و برای ۹۸۷ نفر نیز در حوزه صنعت ساختمان این گواهینامه الکترونیکی مهارت صادر شده است.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای رفسنجان عنوان کرد: گواهینامه مهارت پایان دوره آموزشی، پروانه مهارت فنی و گواهی صلاحیت حرفه ای از روند سنتی خارج شده و دارندگان این گواهینامه های الکترونیکی از مزایای کارت های الکترونیکی هوشمند بهره مند می شوند.

این مسئول ابراز داشت: سهولت حمل و نگهداری گواهینامه، ارتقای امنیت گواهینامه ها، افزایش سرعت صدور و تحویل گواهینامه به متقاضی از مزایای کارت های الکترونیکی است.

عبدالکریمی حذف فرآیندهای سنتی، از قبیل نامه نگاری بین دستگاهی برای استعلام گواهینامه و امکان دریافت استعلام گواهینامه ها تنها با در دست داشتن کدملی و کدشناسایی از دیگر مزایایی کارت مذکور دانست.