به گزارش خبرنگار مهر، وحید صدوقی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر هشت مجوز ارائه خدمات نسل سه و چهار به لرستان واگذار شده و در این راستا ۵۵ سایت در استان راه اندازی شده است.

وی به راه اندازی شبکه نسل سه در شش شهرستان لرستان اشاره کرد و بیان داشت: در شهرهای خرم آباد، بروجرد، دورود، الیگودرز، کوهدشت و نورآباد شبکه نسل سه راه اندازی شده و همچنین شبکه نسل چهار در شهرستان های بروجرد و خرم آباد راه اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار کشور با بیان اینکه زیرساخت شبکه همراه اول ۲۰ ساله بوده که نیاز به نوسازی داشت عنوان کرد: علاوه بر سایت های نسل سه و چهار ۵۰ سایت نسل دو نیز برای تکمیل پوشش شهرها، جاده ها و نقاط گردشگری لرستان طی یکسال گدشته راه اندازی شده است.

صدوقی مجموعه سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش ایجاد سایت ها طی سال ۹۳ در لرستان را ۳۲ میلیارد تومان برشمرد و افزود: تا پایان سال جاری مبلغ ۱۷ میلیارد تومان برای توسعه سایت ها سرمایه گذاری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۰۰ سایت در لرستان تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید اظهار داشت: در حال حاضر ۱.۴ میلیون سیمکارت در لرستان واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار کشور اضافه کرد: در حال حاضر ۹۷.۴ درصد جمعیت استان تحت پوشش همراه اول هستند.

صدوقی پوشش با بیان اینکه در حال حاضر ۹۷.۸ درصد از جاده های اصلی لرستان تحت پوشش همراه اول هستند اضافه کرد: این میزان پوشش در جاده های فرعی استان ۲۱۱ کیلومتر است.

وی اظهار داشت: بخش عمده ای از روستاهای لرستان تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفته اند.