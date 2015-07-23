به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، به دنبال یافتن یک یادداشت تهدیدآمیز درباره بمب گذاری در یک هواپیمای ترکیه در فرودگاه آتاتورک توسط نظافت چی هواپیما، پرواز این هواپیما حدود چهار ساعت و نیم با تأخیر همراه شد.

مسئولان مربوطه اعلام کردند: به دلیل انتقال هواپیما به نقطه ای امن جهت جستجوی نیروهای امنیتی این تأخیر ایجاد شده بود. مأموران امنیتی پس از تجسس های خود اعلام کردند که هیچ شیء مشکوک یا بمبی را در این هواپیما پیدا نکرده اند.

بلافاصله مسافری که یاداشت مذکور در صندلی وی پیدا شد برای بازجویی و تحقیقات بیشتر روانه اداره پلیس شد. مسافران نیز برای پرواز به هواپیمای دیگری انتقال داده شدند.