به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی کشور افزود: نزدیک به دو دهه از رویکرد جدید نظام تعلیم و تربیت کشور در راستای توسعه آموزش‌های فنی و حرفه ای می‌گذرد و از حدود دهه هشتاد این آموزش‌ها گسترش یافت و ضرورت آموزش‌های فنی بیشتر در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: امروزه شاهد حضور حجم قابل‌توجهی از دانش آموزان در شاخه فنی و حرفه‌ای در آموزش‌های معطوف به‌کار هستیم، ولی هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله‌داریم و به‌ویژه در توجیه افکار عمومی و توجیه جامعه و هم در توسعه کمی این رشته‌های متناسب با توانمندی‌های ایرانی و ارائه توانایی‌های دانش آموزان در این رشته برای حضور در بازار کار مشکلاتی داریم.

انصاری افزود: ذهنیت اولیا بر آموزش اثر گذاشته و موجب شده فشار اولیا مانع ورود دانش آموزان به رشته‌های فنی و حرفه‌ای شده است و اولیا ترجیح می‌دهند دانش آموزان بیشتر در رشته‌های نظری تحصیل کنند و تحصیلات آکادمیک را به دلیل ذهنیت ناصحیح به تحصیلات عملی و فنی و حرفه‌ای ترجیح می‌دهند و اولیا به هر دلیل انتخاب رشته‌های نظری را به رشته‌های فنی ترجیح می‌دهند.

استاندار زنجان گفت: از این رو آموزش و پرورش باید با کارهای فرهنگی و تفریحی به سمت این برود که اولیا به انتخاب رشته را با توجه به استعداد خود دانش آموز انجام دهند.

انصاری بابیان اینکه توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای به آموزش‌های حرفه‌ای ضرورتی است که می‌تواند در حل مشکلات جامعه تأثیر گذار باشد افزود: باید استعدادها در مسیر صحیح قرار گیرد و به سمت رشته‌هایی بروند که در بازار کار موقعیت مناسب خود را دارند و با توجه به نیاز کشور و لزوم توسعه کشور توجه به رشته‌های فنی و حرفه‌ای باید بیشتر صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه امروزه در بین دختران نیز گرایش به‌کار و اشتغال نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است، گفت: همه‌ساله با تعداد کثیری از دخترانی که متقاضی اشتغال در جامعه هستند مواجه هستیم چرا که در بسیاری از رشته‌های فنی و حرفه‌ای توانمندی‌های زنان بسیار فراتر از آن چیزی است که دیده می‌شود و از این رو باید اقداماتی در این خصوص صورت گیرد.

استاندار زنجان گفت: جامعه نباید بین رشته‌های فنی و حرفه‌ای و نظری تفاوتی قائل شود. توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای طی راه طولانی ۱۸ سال گذشته صورت گرفته و راه طولانی‌تری وجود دارد که بتوانیم به هدف‌های پیش‌بینی‌شده برسیم.

انصاری گفت: اولیا در تصمیم‌گیری توجهی به استعدادهای واقعی فرزندان ندارند و در این خصوص هم با چالش‌های جدی بین فرزندان و والدین در انتخاب رشته مواجه هستیم.

همچنین مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: با توجه به سیاست‌های وزارت آموزش‌وپرورش مبنی بر ارتقای کیفیت آموزشی و برای توسعه و تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و بروز استعداد نهفته دانش‌آموزان جشنواره هنرهای تجسمی برگزارشده است تا شاهد بروز خلاقیت بین دانش‌آموزان باشیم.

مرتضی تمجیدی افزود: هفت هزار و ۲۰۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و پس از داوری اینترنتی ۱۶۸ اثر به مرحله نهایی راه یافت و پس از برگزاری مرحله عملی این جشنواره برگزیدگان نهایی انتخاب شدند.