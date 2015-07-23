پیروزی شاگردان شمسایی در دیداری جنجالی/ شکست سنگین میثاق

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتسال از امروز پنجشنبه با برگزاری سه مسابقه آغاز شد که در مهمترین مسابقه، تیم تاسیسات دریایی در شهر قم به مصاف تیم یاسین پیشرو (آتلیه طهران) رفت و در نهایت موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ برابر میزبان به برتری برسد. در این مسابقه که حساسیتهای زیادی داشت، تیم تاسیسات ابتدا با سه گل پیش افتاد و سپس دو گل دریافت کرد. در میانه‌های نیمه دوم بود که بازی به خاطر پرتاب بطری و درگیری لفظی دو تیم دقایقی متوقف شد.

در دیگر بازی این هفته، شرکت حفاری اهواز در مشهد میزبان تیم فردوسی مشهد بود. این مسابقه با تساوی پر گل ۴ بر ۴ خاتمه یافت.

کاشی نیلوی اصفهان هم امروز میزبان میثاق تهران بود که موفق شد با نتیجه پر گل ۴ بر یک میثاق را در هم بکوبد.

به این ترتیب تیم تاسیسات دریایی به صورت موقت و با ۹ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت تا منتظر نتایج مسابقات فردا بماند.

برنامه سایر مسابقات هفته سوم لیگ برتر که فردا جمعه برگزار می‌شود به این شرح است:

جمعه - دوم مردادماه ساعت ۱۷

* آذرخش بندرعباس - گیتی پسند

* شهروند ساری - مقاومت البرز

* شهید منصوری - فرش آرای مشهد

* مس سونگون - دبیری تبریز