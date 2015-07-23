تحریم روسیه منجر به كاهش صادرات خراسان رضوی شد

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه علیرضایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در نشست خبری روز ۵ شنبه با بیان این مطلب اظهار كرد: در تولید سال ۹۳ به دلیل راهكارهای تولیدی دولت با فراز و فرود زیادی مواجه بودیم.

وی افزود: به طور مثال در تولید ماشین آلات نسبت به سال ۹۲ به میزان ۶۷ درصد و در تولید روغن نباتی، دارو، كارتون و سایر کالاها ۷ درصد با افزایش مواجه بودیم اما در تولید سیمان به دلیل عدم خرید افغانستان و آسیای میانه كاهش داشتیم.

وی با اشاره به اینكه عدم استفاده از ظرفیت های تولید به ركود ساخت و ساز در كشور و بازارهای صادراتی استان منجر شد، افزود: در سال گذشته حدود ۳ ماه با قطع گاز واحدهای بزرگ صنعتی مواجه بودیم كه این امرباعث تغییر جدی در آمار تولید استان و ناتوانی در استفاده كامل از ظرفیت تولیدی شد.

این مقام مسئول از بهره برداری دو پروژه بزرگ سنگ آهن در سال آینده خبر داد و تاكید كرد: به رغم اینكه تبدیل فرآیند معدن از كشف تا استخراج زمان بر است، اما این امر در مدیریت معدن حائز اهمیت بسیاری است و در شروع سال ۹۳تعداد ۶ پروژه بزرگ سنگان بیش از ۲۵ درصد رشد داشتند و به طور كلی ظرفیت استخراج ۲ تا ۵ برابر افزایش یافت.

علیرضایی با اشاره به اینكه تعطیل كردن خام فروشی برای فرآوری اشتباه بزرگی است خاطر نشان كرد: بزرگترین خام فروشی در معادن آهن انجام شده و لذا اقدامات عملیاتی برای جلوگیری از خام فروشی، فرآوری محصول و افزایش ارزش افزوده در حال انجام است و ما تمام تلاش خود را برای گسترش صنعت فرآوری انجام دادیم.

وی با بیان اینکه سهم وارداتی استان كم است ادامه داد: همان طور كه فراورده های غذایی استان مربوط به محصولات پایه كشاورزی است اما در ورود ارز و سرمایه به كشور اولویت ها تعریف شده و متناسب با آن تامین مالی می شود.

علیرضایی گفت: در ابتدا اولویت با صنایع بزرگ است و سازمان از این صنایع حمایت می كند اما تامین مالی در صنایع و واحدهای كوچك از طریق یارانه تسهیلات، كاهش سود و جذب یارانه از تبصره ۲ انجام می شود.

علیرضایی با اشاره به اینكه جلوگیری از سرمایه گذاری جدید درست نیست و نباید مانع تولید شد زیرا توسعه باعث حمایت از واحدهای موجود نیز می شود، خاطر نشان كرد: نگاه ما به توسعه نباید نگاه دستوری به سرمایه گذار باشد و بهترین كار تدوین نقشه راه و تعیین اولویت های سرمایه گذاری است.

وی حفظ صنایع موثر در آینده كشور، تكیه بر منابع معدنی و مواد اولیه استان و توجه به مرزهای مشترك از جمله استراتژی های تدوین شده مربوط به بهبود وضعیت آینده استان دانست و افزود: در جداول مربوط به افق ۱۴۰۴ تولید خودرو سازی و داروسازی و غیره از اولویت ها هستند.