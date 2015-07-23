به گزارش خبرنگار مهر، داریوش کوشکی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان به بیان اطلاعاتی در خصوص وضعیت حوزه ارتباطات استان پرداخت و اظهار داشت: لرستان دارای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۱ شهرستان و دو هزار و ۸۶۱ روستا است.

وی افزود: استان لرستان به لحاظ جغرافیایی بین هفت استان واقع شده و در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است که از گذشته تا آینده هر شکل از ارتباطات بایستی از لرستان عبور کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان با بیان اینکه لرستان به عنوان تقسیم کننده ارتباطات در کشور است عنوان کرد: در چند سال گذشته که فیبر نوری نیز وارد موضوع ارتباطات شد باز نقش لرستان به عنوان مقسم این شبکه ها مشخص شد به طوری که از سه پایانه فیبر نوری در لرستان دو پایانه مربوط به استان های دیگر است.

کوشکی با بیان اینکه یکی از برنامه های ما اجرای ۸۰۰ کیلومتر فیبر نوری در لرستان است بیان داشت: شبکه فیبر نوری مهمترین شبکه ارتباطی دنیا است در استان لرستان نیز پروژه های زیادی در این خصوص در حال اجراست.

وی توسعه کشور در بخش ارتباطات را منوط به وجود امنیت در هر منطقه دانست و گفت: قطعی های موجود در حوزه ارتباطات لرستان به پروژه های نوسازی و بهسازی مربوط بوده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان با بیان اینکه طی دو سال گذشته ۱۹ جابجایی فیبر نوری بالغ بر ۴۶ کیلومتر در لرستان وجود داشته است اضافه کرد: این جابجایی ها بسیار هزینه بر بوده که این جابجایی ها باعث شد بیش از ۱۵۰ کیلومتر راهسازی آزاد شود.

کوشکی از رشد ۱۲۲ درصدی پهنای باند در لرستان خبر داد و تصریح کرد: ابتدای دولت تدبیر و امید پهنای باند استان دو هزار متر بود که اکنون این میزان به چهار هزار و ۶۰۰ متر رسیده است.

وی افزود: شاید این آمار خود زیاد به چشم نیاید ولی این موضوع در مراکز اداری، منازل، ادارات و ... خود را به خوبی نشان داده است.