راه اندازی واحدفرآوری سیلیس با سرمایه گذاری۱۰۰میلیارد ریال دربناب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر پنج شنبه در نشست بررسی وضعیت اجرایی سند تدبیر و توسعه شهرستان بناب از صادرات انواع محصولات به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال طی۴ ماه گذشته از این شهرستان به خارج از کشور خبر داد و گفت: شهرستان بناب یکی از شهرستان های بزرگ و صنعتی استان است.

وی با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های این شهرستان افزود: در ماه های اخیر شاهد رشد قابل ملاحظه صادرات انواع محصولات از شهرستان بناب به دیگر کشورهای دنیا هستیم که همه اینها نشان از ظرفیت های بالای این شهرستان است.

فرماندار بناب گفت: سند تدبیر و توسعه شهرستان در بخش های مختلف از ۲۰ الی ۱۰۰ درصد پیشرفت برخوردار است که این نشان از عزم جدی مدیران شهرستان برای تحقق این سند است چراکه این سند نقشه راه مدیران شهرستان است و امیدواریم تا پایان سال ۹۶ که زمان پایان این چشم انداز است، در شهرستان تحقق یابد.

وی همچنین افزود: با عملیاتی کردن این سند شاهد سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و در نهایت رفاه مردم در منطقه خواهیم بود.

وی از مسئولان اداره گمرک شهرستان بناب نیز خواست با ایجاد شرایط و تسهیلات جدید زمینه صدور کالا و افزایش میران صادرات از گمرک بناب را فراهم کنند.