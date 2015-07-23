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۱ مرداد ۱۳۹۴، ۲۰:۳۰

ارنست مونیز مدعی شد:

«برجام» از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری می‌کند

«برجام» از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری می‌کند

«ارنست مونیز» وزیر انرژی آمریکا در سخنان خود در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت: با اطمینان می گویم که توافق هسته ای کنونی مانع از دست یابی ایران به تسلیحات هسته ای خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نیوزر، وزیر انرژی آمریکا در سخنرانی خود، توافق هسته ای جامع میان کشورهای ۱+۵ و ایران موسوم به برجام را سختگیرانه نامید.

ارنست مونیز که برای آرام کردن سناتورهای تندرو تلاش می کرد، مدعی شد: توافق هسته ای ۱۴ جولای، سختگیرانه بوده و با آنچه ایران تصور می کرد تفاوت دارد.

وی ادامه داد: این توافق بر پایه اعتماد نیست؛ بلکه سختگیرانه بوده و بر اساس راستی آزمایی طراحی و تدوین شده است.

وزیر انرژی آمریکا با تکرار ادعاهای پیشین مقامات دیپلماتیک این کشور ادعا کرد: برجام برنامه هسته ای ایران را متوقف خواهد نمود. این توافق بر اساس علم و تجزیه و تحلیل است و من مطمئنم که برای آمریکا یک توافق خوب محسوب خواهد شد.

کد مطلب 2864659

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