به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نیوزر، وزیر انرژی آمریکا در سخنرانی خود، توافق هسته ای جامع میان کشورهای ۱+۵ و ایران موسوم به برجام را سختگیرانه نامید.

ارنست مونیز که برای آرام کردن سناتورهای تندرو تلاش می کرد، مدعی شد: توافق هسته ای ۱۴ جولای، سختگیرانه بوده و با آنچه ایران تصور می کرد تفاوت دارد.

وی ادامه داد: این توافق بر پایه اعتماد نیست؛ بلکه سختگیرانه بوده و بر اساس راستی آزمایی طراحی و تدوین شده است.

وزیر انرژی آمریکا با تکرار ادعاهای پیشین مقامات دیپلماتیک این کشور ادعا کرد: برجام برنامه هسته ای ایران را متوقف خواهد نمود. این توافق بر اساس علم و تجزیه و تحلیل است و من مطمئنم که برای آمریکا یک توافق خوب محسوب خواهد شد.