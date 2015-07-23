شکست خانگی تیم فوتسال یاسین پیشروی قم برابر تاسیسات دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال عصر پنج شنبه آغاز شد که در یکی از بازی‌ها تیم تاسیسات دریایی تهران، مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در قم به دیدار یاسین پیشروی قم رفت.

در این مسابقه که در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد تیم تاسیسات دریایی تهران موفق با نتیجه ۳ بر ۲ برابر تیم یاسین پیشروی قم پیروز شود.

در این بازی تیم تاسیسات دریایی با ۳ گل از میزبان پیش افتاد اما فشار تیم یاسین پیشروی قم سبب شد اختلاف به حداقل برسد اما تلاش میزبان برای به ثمر رساندن گل تساوی در نهایت ناموفق بود.

محمد کشاورز و علی‌اصغر حسن‌زاده در نیمه اول و ابوالقاسم عروجی در نیمه دوم برای تاسیسات دریایی و محمد کوهستانی (۲ گل) در نیمه دوم برای یاسین پیشروی قم گلزنی کردند.

یاسین پیشرو در شرایطی برابر تیم پرمهره تاسیسات دریایی مغلوب شد که موقعیت‌های گلزنی متعددی را گاهی با بی‌دقتی و گاهی با درخشش مصطفی نظری سنگربان باتجربه تاسیسات دریایی از دست داد.

در این مسابقه تیم فوتسال یاسین پیشروی قم با ترکیب مسعود ایازی، سعید قاسمی، هاشم فرج زاده، مسلم اولاد قباد، علیرضا وفایی، علی‌اصغر احمدی، فرهاد فلامرزی، محمد کوهستانی، محمد کرمانی، میثم ایلانلو، ناصر اطمینان و محمد رستمی و با مربیگری سید مهدی غیاثی به میدان رفت.

در ترکیب تیم تاسیسات دریایی تهران، مصطفی نظری، وحید شمسایی، مجید رییسی، محمد کشاورز، محمد زارعی، محمدرضا سنگ سفیدی، علی ابراهیمی، علی‌اصغر حسن‌زاده، سعید احمدعباسی، قدرت بهادری، ابوالقاسم عروجی و وحید سیفان با مربیگری وحید شمسایی حضور داشتند.

تیم یاسین پیشروی قم با این شکست ۳ امتیازی باقی ماند و در دیدارهای آینده به دنبال جبران مافات خواهد بود و تیم تاسیسات دریایی نیز هفته آینده در مسابقات باشگاه‌های آسیا به میدان خواهد رفت.