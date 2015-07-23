به گزارش خبرنگار مهر، رضا لک عصر امروز پس از شکست تیمش مقابل کاشی نیلوی اصفهان در جمع خرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط تیمش در این مسابقه اظهار داشت: باید بگویم که تیم میثاق تهران هنوز از نظر بدنی شرایط خوبی پیدا نکرده زیرا فرصت چندانی برای تمرینات خود نداشت.

وی افزود: ما خیلی دیر تمرینات خود را شروع کردیم اما تلاش می‌کنیم که در ادامه شرایط خود را بهبود بخشیده و عملکرد خوبی به نمایش بگذاریم.

سرمربی تیم فوتسال میثاق تهران با بیان اینکه عدم رعایت بازی جوانمردانه سبب باخت میثاق در این مسابقه شد، تصریح کرد: متأسفانه با وجود اینکه رعایت بازی جوانمردانه شعار فوتسال است، در بازی امروز این مسئله رعایت نشد و به همین دلیل متحمل باخت شدیم.

وی بیان داشت: داور و ناظر بازی توجهی به رعایت بازی جوانمردانه و قانون‌های مسابقات فوتسال کشور نداشتند و به نظر می‌رسد که وظیفه ناظر بازی فقط تعیین لباس تیم‌ها است!

لک با انتقاد از داوری مسابقه در این بازی ادامه داد: در دو صحنه نیمه نخست بازی رفتار تماشاگران بر عملکرد داوران تأثیرگذار بود و سوت‌های آنها باعث عصبی شدن بازیکنان ما می‌شود اما متأسفانه هیچ کس نسبت به این موضوع توجهی نشان نداد.

وی اضافه کرد: متأسفانه هیچ کس نسبت به این مشکلات که بر روی کیفیت تیم ما نیز به میزان قابل توجهی اثیر می‌گذارد، توجهی ندارد و این موضوع سبب افت کیفیت فوتسال می‌شود.