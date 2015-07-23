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۱ مرداد ۱۳۹۴، ۲۲:۰۸

رضا صادقی:

جوانان فوتسال اصفهان حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند

جوانان فوتسال اصفهان حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند

اصفهان – سرمربی تیم فوتسال کاشی نیلوی اصفهان گفت: جوانان فوتسال اصفهان در آینده حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند و آینده فوتسال این شهر را تضمین می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صادقی شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل میثاق تهران در هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: بازیکنان کاشی نیلو در این مسابقه عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند و باید بگویم این بازیکنان آینده فوتسال اصفهان را تضمین می‌کنند.

وی با اشاره به شکست تیمش در دو دیدار گذشته لیگ برتر افزود: بازیکنان ما در مسابقات گذشته نیز عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش می‌گذاشتند و بسیار خوب بازی می‌کردند اما امروز با وجود غیبت حسن لولاکی و کاپیتان تیم، توانستیم مقابل میثاق به پیروزی برسیم.

سرمربی تیم فوتسال کاشی نیلوی اصفهان با بیان اینکه همدلی و تلاش دلیل پیروزی ما به شمار می‌رفت، تصریح کرد: جوانان اصفهان مقابل بازیکنان ستاره میثاق پیروز شدند و باید کاری کنیم که روند پیروزی‌های تیم ما در مسابقات آینده تداوم داشته باشد.

وی تصریح کرد: بدون شک تیم ما در آینده حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و با رفع مشکلات تیم، شرایط ما بهتر شده و می‌توانیم بهتر از گذشته ظاهر شویم.

صادقی گفت: امروز بازیکنان ما موقعیت‌های بسیاری را از دست دادند اما با این حال در چهار صحنه گلزنی کرده و توانستند پیروزی مسابقه را در نهایت از آن خود کنند.

کد مطلب 2864671

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