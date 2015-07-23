به گزارش خبرنگار مهر، رضا صادقی شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل میثاق تهران در هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: بازیکنان کاشی نیلو در این مسابقه عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند و باید بگویم این بازیکنان آینده فوتسال اصفهان را تضمین می‌کنند.

وی با اشاره به شکست تیمش در دو دیدار گذشته لیگ برتر افزود: بازیکنان ما در مسابقات گذشته نیز عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش می‌گذاشتند و بسیار خوب بازی می‌کردند اما امروز با وجود غیبت حسن لولاکی و کاپیتان تیم، توانستیم مقابل میثاق به پیروزی برسیم.

سرمربی تیم فوتسال کاشی نیلوی اصفهان با بیان اینکه همدلی و تلاش دلیل پیروزی ما به شمار می‌رفت، تصریح کرد: جوانان اصفهان مقابل بازیکنان ستاره میثاق پیروز شدند و باید کاری کنیم که روند پیروزی‌های تیم ما در مسابقات آینده تداوم داشته باشد.

وی تصریح کرد: بدون شک تیم ما در آینده حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و با رفع مشکلات تیم، شرایط ما بهتر شده و می‌توانیم بهتر از گذشته ظاهر شویم.

صادقی گفت: امروز بازیکنان ما موقعیت‌های بسیاری را از دست دادند اما با این حال در چهار صحنه گلزنی کرده و توانستند پیروزی مسابقه را در نهایت از آن خود کنند.