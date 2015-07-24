تصاویر محصول متفاوت خودروساز آلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی مرسدس بنز از عرضه محصول ارتقاء یافته SL در سال آینده خبر داده که از طراحی و امکانات جدیدی برخوردار است. طراحی پوشیده جلو پنجره و سپر این مدل آن را شبیه به سایر محصولات خانواده مرسدس بنز به خصوص Mercedes-AMG GT کرده است.

از تغییراتی که در مدل SL اعمال شده، می توان به ورودی های بزرگتر و برجسته تر آن اشاره کرد که این خودرو را اسپرت تر کرده است. در قسمت عقب این خودرو نیز تغییراتی مانند بهسازی اگزوز یا سپر عقب دیده می شود. موتور این خودرو نیز از مدل های ۳.۵ لیتر V۶ و ۴.۶ لیتری V۸ یا ۶.۰ لیتری V۱۲ برخوردار خواهد بود.

مدل جدید از اتاقکی بزرگتر و از گیربکس ۹ دنده اتوماتیک برخوردار است که نه تنها در مصرف سوخت صرفه جویی می کند بلکه سرعت صفر تا صد آن نیز تغییر قابل توجهی داشته است. در ساخت فضای داخلی این خودرو از طرح های متفاوتی استفاده شده است. برای مثال، می توان به صفحه نشانگر تاشوی مستقلی اشاره کرد که مجهز به جدیدترین نسخه نرم افزار COMAND مرسدس شده است. اطلاعات بیشتری درباره این محصول منتشر نشده و بایستی تا سال آینده که این خودرو وارد بازار می شود، منتظر ماند.