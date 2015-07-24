  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴

تصاویر محصول متفاوت خودروساز آلمانی

تصاویر محصول متفاوت خودروساز آلمانی

خودروساز آلمانی درصدد به روز رسانی محصول جدید این کمپانی است که تا سال آینده وارد بازار خودروسازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی مرسدس بنز از عرضه محصول ارتقاء یافته SL در سال آینده خبر داده که از طراحی و امکانات جدیدی برخوردار است. طراحی پوشیده جلو پنجره و سپر این مدل آن را شبیه به سایر محصولات خانواده مرسدس بنز به خصوص  Mercedes-AMG GT کرده است.

از تغییراتی که در مدل SL اعمال شده، می توان به ورودی های بزرگتر و برجسته تر آن اشاره کرد که این خودرو را اسپرت تر کرده است. در قسمت عقب این خودرو نیز تغییراتی مانند بهسازی اگزوز یا سپر عقب دیده می شود. موتور این خودرو نیز از مدل های ۳.۵ لیتر V۶ و ۴.۶ لیتری V۸ یا ۶.۰ لیتری V۱۲ برخوردار خواهد بود.

Benz SLC450

مدل جدید از اتاقکی بزرگتر و از گیربکس ۹ دنده اتوماتیک برخوردار است که نه تنها در مصرف سوخت صرفه جویی می کند بلکه سرعت صفر تا صد آن نیز تغییر قابل توجهی داشته است. در ساخت فضای داخلی این خودرو از طرح های متفاوتی استفاده شده است. برای مثال، می توان به صفحه نشانگر تاشوی مستقلی اشاره کرد که مجهز به جدیدترین نسخه نرم افزار COMAND مرسدس شده است. اطلاعات بیشتری درباره این محصول منتشر نشده و بایستی تا سال آینده که این خودرو وارد بازار می شود، منتظر ماند.

Benz SLC450

کد مطلب 2864672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها