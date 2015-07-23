به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی غیاثی پنج‌شنبه‌شب در نشست خبری پس از پایان دیدار تیمش برابر تاسی‌ات دریایی در لیگ برتر فوتسال اظهار داشت: بازی سنگین و دشواری از سوی هر دو تیم مشاهده کردیم و فکر می‌کنم اگر بازیکنان ما در ضربات آخر کمی با دقت عمل می‌کردند سرنوشت بازی به گونه دیگری رقم می‌خورد و بدون امتیاز زمین را ترک نمی‌کردیم.

وی با انتقاد از داوری این مسابقه افزود: داوران دیدار یاسین پیشرو و تاسیسات دریایی در حد این بازی نبودند و من تعجب می‌کنم چطور می‌توان چنین خطاهای فاحشی را ندید و در صحنه‌ای که به عمد بازیکن ما را می‌زنند چرا داور لیگ برتری جرئت اخراج کردن بازیکن خاطی را ندارد.

سرمربی تیم فوتسال یاسین پیشروی قم گفت: از وضعیت داوری این مسابقه به هیچ وجه راضی نیستم و نمی‌خواهم شکست تیم خود را بر گردن داور بیندازم اما همه حاضران در سالن دیدند اشتباهات داوری تا چه حد در شکست تیم ما تأثیرگذار بود.

غیاثی بیان داشت: تیم ما از هر نظر خوب کار کرد و دوندگی و جنگندگی بازیکنان ما مثال‌زدنی بود اما از بی‌دقتی بازیکنانم در ضربان نهایی گله‌مندم و وقتی به این مسئله دقت می‌کنیم که تیم ما ۳ برابر حریف موقعیت گل داشته، در می‌یابیم که استحقاق تیم ما بیش از این بود.

وی عنوان کرد: لیگ به زودی تعطیل می‌شود و این فرصت خوبی برای تیم یاسین پیشرو است که نقاط ضعف خود را به‌تدریج رفع کندو از نظر بدنی خود را به شرایط مد نظر کادر فنی نزدیک کند.

سرمربی تیم فوتسال یاسین پیشروی قم تصریح کرد: امروز هواداران ما سنگ تمام گذاشتند و حمایت خوبی از تیم ما کردند و دست تک تک آن‌ها را می‌بوسم و بی‌تردید اگر دست حمایت این هواداران بی‌نظیر پشت تیم ما باشد در پایان فصل جایگاه خوبی در جدول خواهیم داشت.