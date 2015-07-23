به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال روز بیست و دوم ژوئیه در گزارشی تاثیر توافق هسته ای را برای فیلمسازان ایرانی بررسی کرده است. این رسانه غربی با مقدمه چینی درباره وضعیت برخی فیلمسازان و فیلم ها سراغ حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی رفته و نظرات وی را نیز جویا شده است. این گزارش که بر یک مساله خاص از مشکل دو فیلمساز متمرکز شده است سعی دارد بگوید توافقات هسته ای وقتی کارساز است که مشکلات این دسته از افراد برطرف شود!

در ادامه گزیده ای از مطلب وال استریت ژورنال را می خوانید:

آیا توافق هسته ای برای فیلمسازان ایرانی سودآور است؟

در دسامبر سال ۲۰۱۰ جعفر پناهی به دلیل اقدام علیه امنیت ملی به مدت بیست سال ممنوع الکار شد. از آن پس جعفر پناهی سه فیلم ساخته از جمله «تاکسی» که از جشنواره بین المللی فیلم برلین امسال برنده جایزه خرس طلایی شد و از روز دوم ماه اکتبر تحت عنوان «تاکسیِ جعفر پناهی» توسط کمپانی کینو لوربر به نمایش عمومی درخواهد آمد.

جعفر پناهی هر سه فیلم ها را پنهانی و با هزینه خودش ساخته است. هیچ کدام از این فیلم ها در ایران به نمایش درنیامده اند. سوالی که الان مطرح است این است که آیا وضعیت جعفر پناهی که مصاحبه ای برای این مقاله را نپذیرفت و دیگر فیلمسازان ایرانی مهاجرت کرده پیرو روابط میان ایران و کشورهای غربی در راستای توافق هسته ای شان بهبود خواهد یافت.

زمانی که حسن روحانی در ماه اوت ۲۰۱۳ به عنوان رییس جمهور ایران با اکثریت آرا انتخاب شد در میان وعده هایی که داد به گسترش روابط بین المللی و بهبود اقتصاد ایران و کاهش محدودیت های اجتماعی نوید داد. جمشید اکرمی فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک که مستند «نارضایتی سینمایی» (۲۰۱۳) را ساخته است، اعتقاد دارد: «هر بار که مردم ظرف دو سال گذشته به وعده هایی آقای روحانی اشاره کردند، ایشان علت کمبود اقدام را درگیری مذاکرات اتمی بیان کردند. حالا حامیان او توقع اقدام دارند.»

فیلمساز ایرانی و کرد بهمن قبادی که فیلم های شاعرانه او مانند زمانی برای مستی اسب ها (۲۰۰۰)، لاک پشت ها هم پرواز کنند (۲۰۰۴) و کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد (۲۰۰۹) جوایز متعددی را از جشنواره های بین المللی برده است می گوید که چند سال پیش، پس از آنکه به جدایی طلبی متهم شد، ایران را ترک کرد. «من فیلمی به نام نیوه مانگ (۲۰۰۵) ساختم و متهم شدم در فیلم نقشه کردستان بزرگتری را نشان داده بودم، که کاملا دروغ بود.»

«دوران سختی را در زندگی و کار تجربه کردم بنابراین فشارها باعث شد ایران را ترک کنم.» بهمن قبادی ۴۶ ساله حالا در عراق زندگی می کند و برای کار به کشورهای انگلستان و ایالات متحده آمریکا در رفت و آمد است.

او قبل از آنکه توافقی حاصل شود در نظر داشت دوباره به ایران برگردد و مادرش را ملاقات کند اما پس از آنکه دوستانش به او خبر دادند که نامش در فهرست افرادی است که نباید به ایران برگردد، تصمیمش را عوض کرد. قبادی می گوید: «وقتی خبر توافق هسته ای را شنیدم احساس خیلی خوبی داشتم اما در عین حال از ته قلبم دچار تشویش بودم. از زمان انتخاب روحانی هیچ تغییری حاصل نشده است. هیچ تغییری نمی بینم اما احساس می کنم اتفاقات مثبتی در حال روی دادن است به خصوص در چند روز گذشته.»

حجت الله ایوبی، رییس سازمان سینمایی در وزارت ارشاد عقیده دارد که تصمیم غرب برای رفع تحریم های ایران به دیده شدن فیلم های ایرانی در خارج کمک خواهد کرد.

ایوبی می گوید: «توافق هسته ای نشانه باز شدن درهای ایران برای کل دنیا و برعکس است. حالا سینمای ایران که قبلا می توانست از یک پنجره وارد دنیا بشود می تواند از طریق در ورودی وارد دنیا بشود. ما می خواهیم تمام فیلمسازان خودمان را تشویق به فیلمسازی کنیم از جمله فیلمسازانی که در دروان احمدی نژاد کار نکردند.»

آیا این شامل حال جعفر پناهی هم می شود؟ این مساله چندان روشن نیست. ایوبی می گوید: «جعفر پناهی یک مورد خاص است چون تنها فیلمساز ایرانی است که مشکل قضایی دارد و دولت و وزارت ارشاد کاری از دستش برنمی آید. از طرف خودم و دستگاه قضایی به دنبال راه حلی هستیم تا به شکل قانونی راه حلی برای مورد آقای پناهی پیدا کنیم.»

ایوبی درباره قبادی می گوید: «در برای همه هنرمندان ایرانی باز است و من می دانم که بهمن قبادی مشکلی نخواهد داشت اگر به ایران بیایید و در ایران فیلم بسازد.»