بازگشت بینایی به یک مرد انگلیسی با پیوند چشم بیونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، دژنراسیون ماکولا ( Macular degeneration یا AMD ) شایع ترین علت نابینایی در افراد مسن است. در این بیماری ماکولا یا لکه زرد تخریب می‌ شود. ماکولا قسمت حساس به نور شبکیه و مسئول دید مستقیم و واضح است که برای کارهای دقیقی مثل خواندن و رانندگی لازم است.

دژنراسیون ماکولا در افراد بالای ۶۵ سال شایع تر بوده و زنان بیشتر به این بیماری مبتلا می‌ شوند. اکثر موارد این بیماری با افزایش سن بروز می کند. این بیماری می‌ تواند سبب کاهش دید تدریجی یا ناگهانی شود.

محققان انگلیسی دانشگاه منچستر برای اولین بار در جهان و با استفاده از پیوند چشم بیونیکی موفق به درمان بیماری تخریب ماکولایی در بیمار هشتاد ساله انگلیسی شدند.

این مرد انگلیسی از تخریب ماکولایی وابسته به سن رنج می برد. چشم بیونیکی Argus II نام داشته که در یک عمل جراحی چهار ساعته به بیمار پیوند زده شد. بیمار پس از دریافت این چشم بیونیک توانست قسمت عمده بینایی خود را به دست آورد. پزشکان انگلیسی امیدوارند به مرور زمان بر میزان دید بیمار افزوده شود.

پیوند چشم بیونیک به این بیمار در حالی است که تاکنون هیچ درمان قطعی برای بیماری تخریب ماکولایی ارائه نشده است.