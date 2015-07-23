زمان تعمیق و توسعه روابط تهران - پاریس فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در گفت و گوی تلفنی با "فرانسوا اولاند" رییس جمهوری فرانسه، به امکانات و توانمندی های گسترده ایران و فرانسه برای گسترش همکاریها اشاره کرد و اظهارداشت: طی ۱۰ سال گذشته فرصت های زیادی را دو کشور برای تعمیق و توسعه روابط از دست داده اند و اکنون فرصت و زمان برای جبران گذشته فرا رسیده است.

رییس جمهوری در ادامه با اشاره به توافق هسته ای، پایبندی طرفین به انجام تعهداتشان را اصلی ترین عامل موفقیت در تداوم روند اجرایی مذاکرات دانست و گفت: اعضای گروه ۱+۵ ضروری است در خصوص اجرایی شدن گام های بعدی توافق هسته ای تلاش کنند.

امیدوارم کشتار مردم یمن توسط فرانسه و اتحادیه اروپا محکوم شود

روحانی سپس با تبیین وضعیت خطرناک منطقه، به نقش ویرانگر گروه های تروریستی اشاره کرد و اظهارداشت: ایران خواهان همکاری و تلاش کشورهای اروپایی و از جمله فرانسه برای مقابله با گروههای تروریستی در سوریه ، عراق و یمن است.

رییس جمهوری تاکید کرد: خواست اصلی ایران در منطقه، ایجاد و تقویت صلح و ثبات است و ما آماده همکاری با دیگر کشورها از جمله فرانسه در این عرصه هستیم.

روحانی همچنین به وضعیت غم بار مردم یمن اشاره کرد و افزود: حملات هوایی یک کشور همسایه به مردم یمن غیر قابل قبول است و امیدوارم کشتار مردم یمن توسط فرانسه و اتحادیه اروپا محکوم شود.

اولاند: آماده همکاری در زمینه انرژی، نفت و ناوگان هوایی هستیم

رییس جمهوری فرانسه نیز در این گفت و گوی تلفنی، با قدردانی از نقش رئیس جمهور ایران در موفقیت مذاکرات هسته ای، گفت: وزیر خارجه فرانسه با هدف تحکیم روابط تهران - پاریس و تدوین نقشه راه تعمیق روابط دوجانبه، راهی تهران می شود.

فرانسوا اولاند با تاکید بر ضرورت تلاش همگانی برای اجرای عملی توافق هسته ای، اظهارداشت: ما می توانیم در زمینه انرژی ، نفت و ناوگان هوایی، همکاری های خود را بیش از پیش توسعه دهیم.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان مردم دو کشور تاکید کرد و گفت: باید در کنار تقویت همکاریهای دانشگاهی دو کشور، زمینه رفت و آمد توریست های ایرانی و فرانسوی نیز گسترش یابد چرا که این موضوع نقش عمده ای در توسعه همکاریهای ایران و فرانسه خواهد داشت.

رییس جمهوری فرانسه همچنین در این گفت و گو تاکید کرد که کشورش آماده همکاری با ایران در زمینه مبارزه با تروریسم است.

اولاند گفت: باید برای سوریه و یمن به دنبال راه حل های سیاسی باشیم و در زمینه عراق نیز برای مبارزه با تروریست ها و داعش همکاری کنیم.