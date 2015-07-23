نفرات برتر ۵ وزن نخست مسابقات کشتی نونهالان کشور مشخص شدند

عبدالله عزیزپور رئیس هیئت کشتی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نونهالان قهرمانی کشور امروز آغاز شده و تا فردا دوم مردادماه در سالن تختی شهر خرم آباد ادامه دارد.

وی عنوان کرد: در پایان روز نخست این رقابت ها نفرات برتر پنج وزن نخست مشخص شدند.

رئیس هیئت کشتی لرستان به برترین های کشتی آزاد اشاره کرد و ادامه داد: در وزن ۳۲ کیلوگرم امیرحسین سبزعلی از لرستان الف و سید فردین حیدری از خراسان رضوی اول و دوم، مهدی جعفری از لرستان ب و یاسین رضایی از مازندران سوم مشترک و امیرحسین اخوان بابانظر از آذربایجان غربی و احمدرضا حسنی از تهران به پنجم مشترک دست یافتند.

عزیزپور با بیان اینکه مهدی ویسی از مازندران و حسن رحیمی از کرمانشاه نفرات اول و دوم وزن ۳۸ کیلوگرم بودند، تصریح کرد: در این وزن امیرحسین مقصودی از لرستان ب و صابر نیستانی از خراسان شمالی سوم مشترک و مهدی عسگری از البرز و امیرحسین کثیرلو از زنجان مقام پنجم مشترک را کسب کردند.

وی به نتایج وزن ۴۷ کیلوگرم اشاره کرد و افزود: علی قپانوری از همدان و مهران عسگری از مرکزی اول و دوم، رضا مقدسی از خراسان رضوی و محمدرضا چالی نژاد از مازندران سوم مشترک و نیما نظری از تهران و بنیامین سرلک از لرستان الف به پنجم مشترک دست یافتند.

رئیس هیئت کشتی لرستان با اشاره به اینکه محمد نخودی لاریمی از مازندران و وحید سالاری از خراسان رضوی اول و دوم وزن ۵۹ کیلوگرم شدند، خاطرنشان کرد: در این وزن هادی شرفبیانی از کردستان و محمدجواد قناتی از تهران سوم مشترک و حامد تاجیک از توابع تهران و محمدرضا شهبازنژاد از آذربایجان شرقی به پنجم مشترک رسیدند.

عزیزپور به وزن ۷۳ کیلوگرم اشاره کرد و یادآور شد: در این وزن محمدرضا قیاسی از کرمانشاه و علیرضا حامد صایین از توابع تهران اول و دوم، علیرضا یوسفی از گیلان و مهراب محسنی از مازندران سوم مشترک و حسن بیرانوند از لرستان الف و رضا خانی از تهران به پنجم مشترک دست یافتند.

وی به برترین های کشتی فرنگی اشاره کرد و بیان داشت: در این رشته و در وزن۳۲ کیلوگرم محمد کریمی نیا از خراسان رضوی و طارق غبیشاوی از خوزستان اول و دوم، عماد حقیقی از مازندران و مهدی صدقی از مرکزی سوم مشترک و امیرحسین حاجی خانی از اردبیل و محمدامین بارانی عبدولی از لرستان الف به پنجم مشترک رسیدند.

رئیس هیئت کشتی لرستان با بیان اینکه محمدحسین ابوالحسنی از مازندران و امیر عبدی از قم اول و دوم وزن ۳۸ کیلوگرم بودند، ادامه داد: صادق مرادی از خوزستان و علی رضا دادوند از کهکیلویه و بویراحمد سوم مشترک و محمدمهدی کشتکار از فارس و علیرضا سبزی از مرکزی پنجم مشترک این وزن بودند.

عزیزپور به وزن ۴۷ کیلوگرم اشاره کرد و گفت: محمد امین جبالی فر از قم و محمد کرمی از لرستان الف اول و دوم، امیرحسین خوانساری از خوزستان و عرشیا سیرتی از گیلان سوم مشترک و علیرضا مردی از البرز و رضا منفرد از فارس به پنجم مشترک این وزن دست یافتند.

وی با اشاره به اینکه محمد مهدی هداوند از توابع تهران و مسعود کاووسی از خوزستان اول و دوم وزن ۵۹ کیلوگرم بودند، افزود: در این وزن محمدنبی ریگی تمندانی از سیستان و بلوچستان و علی سیف الهیان از گیلان سوم مشترک و مجتی ولی الهی از مازندران و مهرشاد گل میشی از تهران پنجم مشترک را کسب کردند.

رئیس هیئت کشتی لرستان به نتایج وزن ۷۳ کیلوگرم اشاره کرد و یادآور شد: در این وزن سالار مشروطی از اردبیل و مسعود سیف الهیان از گیلان اول و دوم، علیرضا مرادی از خوزستان و علیرضا غفاری از فارس سوم مشترک و امیرحسین آریانفرد از زنجان و مسعود محسنی فر از تهران به پنجم مشترک دست یافتند.