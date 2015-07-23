به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، حیدر العبادی در حاشیه استقبال از «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا و هیئت همراهش گفت: نیروهای مسلح ما پیروزی هایی را بر دشمن محقق ساخته اند و شهر الرمادی به زودی از کنترل تروریست های داعش خارج خواهد شد.

کارتر امروز پنجشنبه در سفری اعلام نشده برای گفتگو با رهبران عراق وارد بغداد شد و با خالد العبیدی همتای عراقی خود دیدار و گفتگو کرد. اشتون کارتر در دیدار با حیدر العبادی با تاکید بر اینکه آمریکا مصمم به شکست داعش است، گفت: نیروهای توانایی بالایی در شکست داعش دارند.

وزیر دفاع بر حمایت آمریکا از ثبات و امنیت آمریکا تاکید کرد و گفت: نیروهای عراقی توانایی بالایی دارند و آنها می توانند داعش را شکست دهند. العبادی نیز در مورد رابطه بغداد با واشنگتن گفت: همکاری میان دو کشور در چارچوب روابط استراتژیک است و توافق میان طرفین منحصر در جنبه امنیتی ونظامی نیست بلکه جنبه های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و تجاری دارد.

العبیدی در این دیدار با بیان اینکه عراق خط مقدم دفاع از امنیت خاورمیانه است، بر ضرورت مشارکت جامعه بین الملل در بازسازی مناطق آزاد شده تاکید کرد. کارتر نیز به پایبندی کشوری در کمک به عراق در همه زمینه ها تاکید کرد.

گفتنی است وزیر دفاع آمریکا سفر خود را به منطقه خاورمیانه در چارچوب اطمینان بخشی به عرب ها و صهیونیست ها در مورد برنامه هسته ای ایران انجام داده است. وی پیش از این به اردن و اراضی اشغالی فلسطین و عربستان سفر کرده بود.