قهرمانان کشتی بزرگی در سالهای آینده از لرستان برمی خیزد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری عصر پنج شنبه در حاشیه روز نخست مسابقات کشتی نونهالان کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان لرستان با وجود بضاعت کمی که دارد مسابقات نونهالان و خردسالان کشتی کشور را خوب برگزار کرده است اظهار داشت: سهم لرستان از کشتی ایران این نیست.

وی با بیان اینکه سهم لرستان از این ورزش به دلیل تاریخ و مردم شجاع و دلیری که دارد باید بیشتر باشد گفت: بزرگترین اشکالی که در استان لرستان وجود دارد سطح امکانات کمی بوده که به ورزش استان اختصاص پیدا کرده است.

نایب رئیس فدراسیون کشتی کشور با تاکید بر اینکه مسئولان استان طی این یکی دو روز برگزاری مسابقات کشتی به سالن مسابقات بیایند ادامه داد: همچنین با ارتباط مستقیم با مسئولان ذی ربط در این زمینه بحث داشته باشند تا امکاناتی که خیلی هم هنگفت نیست برای ورزش استان اختصاص دهند.

حیدری تصریح کرد: من قول می دهم در سالهای آتی قهرمانان بزرگی از استان لرستان برخیزد و برای استان و کشور افتخار آفرینی کنند.