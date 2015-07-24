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۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳

وزیر کار مطرح کرد؛

وعده بزرگ دولت درباره مسکن/ نیازمند بدون مسکن نخواهیم داشت

وعده بزرگ دولت درباره مسکن/ نیازمند بدون مسکن نخواهیم داشت

وزیر کار با بیان اینکه درصدد هستیم تا پایان سال ۹۵ هیچ نیازمند مسکنی در کشور وجود نداشته باشد، گفت: توسعه تنها به داشتن ساختمان‌ها و دودکش‌های بلند نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با بیان اینکه توسعه تنها به داشتن دودکش‌های بلند و ساختمان‌های سر به فلک کشیده نیست، گفت: جامعه با ثروت مطلق خوشبخت نخواهد شد بلکه این همدلی و همزبانی است که می‌تواند ما را به سمت نیک فرجامی به پیش ببرد.

وزیر کار با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به انجام تمامی امور محوله نیست، ادامه داد: شاد بودن یک جامعه فارغ از نگرانی‌های معمول آن چیزی است که باید دنبال شود. ما نیاز به افزایش در کنار هم بودن داریم، چرا که دولت به تنهایی قادر نیست تمامی برنامه‌های خود را به انجام رساند و این امر در گرو حضور مستمر گروه‌های اجتماعی در کنار یکدیگر است.

وی با تأکید بر اینکه روح خیرخواهی باید در جامعه گسترش پیدا کند، گفت: شعار هر ایرانی، یک خیّر باشد؛ باید سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات قرار گیرد.

ربیعی گفت: ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با مشارکت خیرین در اختیار نیازمندان جامعه قرار خواهد گرفت که از این رقم ۵۰ هزار واحد آن تحویل داده شده و مابقی در دست تکمیل است.

ربیعی افزود: درصدد آن هستیم تا سال پایان ۹۵ هیچ نیازمند بدون مسکنی در کشور وجود نداشته باشد. در این راستا، ۳ هزار واحد مسکونی در روستاها و ۸ هزار واحد در شهرها به نیازمندان شناسایی شده واگذار خواهد شد.

کد مطلب 2864726

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